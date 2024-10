Oto różnica wieku między Stochem i jego żoną. Rzadko się o tym mówi

Kamil Stoch jest jednym z najlepszych polskich skoczków narciarskich w historii. Na koncie ma wiele międzynarodowych tytułów. W trakcie kariery sięgnął między innymi dwukrotnie po Kryształową Kulę (2013/2014, 2017/2018) oraz Puchar Świata (w sezonach 2013/2014 i 2017/2018) trzykrotnie wygrywał Turniej Czterech Skoczni (2016/2017, 2017/2018, 2020/2021). Trzy razy zdobył również złoty medal na igrzyskach olimpijskich.

Tak Kamil Stoch poznał swoją żonę

Wybranką życiową skoczka narciarskiego jest Ewa Bilan-Stoch, która jest również jego menedżerką (podobnie jak kilku innych polskich skoczków). Para poznała się w 2006 roku w Planicy podczas zawodów Pucharu Świata, gdzie Bilan-Stoch pracowała jako fotograf.

- Był nieśmiały, nie patrzył mi w oczy, spuszczał wzrok i... to mnie kompletnie zauroczyło. Spodobał mi się. Intuicyjnie poczułam, że to bardzo dobry, wrażliwy człowiek. Okazało się, że on, wtedy już członek naszej kadry skoczków, był moim kolegą ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Stamtąd go jednak nie pamiętałam. Pewnie mijaliśmy się na korytarzach, ale ja byłam o dwie klasy wyżej i trenowaliśmy kompletnie inne dziedziny: on narciarstwo, ja judo - mówiła Bilan-Stoch w wywiadzie dla magazynu "Pani" w 2014 roku.

Zakochani cztery lata później stanęli na ślubnym kobiercu w kościele Paulinów na Bachledówce we wsi Czerwienne. - Wszystko było tak, jak sobie wymarzyłam: piękny góralski kościółek na Bachledówce, rodzina, znajomi, bliscy, a sakramentu udzielił nam zaprzyjaźniony misjonarz - wyznała Bilan-Stoch w tej samej rozmowie.

Żona Stocha jest od niego starsza

Różnica wieku miedzy nimi wynosi dwa lata. Kamil Stoch 25 maja tego roku świętował swoje 37. urodziny. Natomiast Ewa Bilan-Stoch 1 stycznia skończyła 39 lat.

Kamil Stoch sezon 2023/24 zakończył na 26 miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z pewnością w nadchodzącej kampanii będzie chciał spisać się lepiej.