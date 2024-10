Szeremeta powiedziała wprost, co myśli o mieszkaniu za medal IO

Mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław i wicemistrzynie: Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta i Daria Pikulik otrzymają mieszkania w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich. To nowe osiedle powstające pod warszawskim Lasem Kabackim, którego jednym z inwestorów jest Robert Lewandowski. Pierwotnie mieszkania mieli otrzymać tylko złoci medaliści, ale sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego postanowił docenić także srebrne medalistki z Paryża.

Julia Szeremeta cieszy się z nowego mieszkania za medal igrzysk olimpijskich w Paryżu

"Będzie miało własny park, okazałą infrastrukturę sportową (m.in. centrum wspinaczkowe, korty i boiska), żłobek, przedszkole, szkołę i szereg rozwiązań ekologicznych (system wykorzystywania deszczówki, elektryczny bus)" - opisywał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

- Bardzo się cieszę z tego powodu, że mogę otrzymać takie mieszkanie. Wygląda to troszkę jak wioska olimpijska, gdzie możemy nieść ducha sportu, zaszczepiać młodsze i starsze osoby tym sportem. Będą korty tenisowe, boiska i inne takie atrakcje - powiedziała Julia Szeremeta w rozmowie z Polsatem Sport.

- Na pewno mi to ułatwi życie. W ramach tej wioski będzie sala treningowa, więc nie będzie trzeba poświęcać czasu na dojazd. To jest na pewno na plus - dodała.

- Wspólny trening na osiedlu? Zobaczymy, ale myślę, że taki plan będzie - mówiła pięściarka. Dodawała ze śmiechem, że nie będzie problemu z dogadaniem się z nowymi sąsiadkami na osiedlu. Szeremeta poinformowała również, że wróciła już do treningów po igrzyskach, więc niewykluczone, że niedługo ponownie pojawi się w ringu.

Póki co nie wiadomo, kiedy polskie medalistki z Paryża otrzymają mieszkania. Nieznany jest również ich dokładny metraż. Wiadomo jednak, że osiedle ma być duże - poza częścią nazwaną Paryż zaprojektowano też części nazwane Mediolan i Los Angeles, które nawiązują do najbliższych zimowych i letnich igrzysk olimpijskich.