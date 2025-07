Oto nowe zajęcie Sabalenki, już się nie kryje. "Najlepszy pomysł"

Aryna Sabalenka rozgrywa całkiem niezły sezon. Wygrała dwa prestiżowe turnieje rangi WTA 1000 w Miami oraz Madrycie, dotarła także do finałów w Indian Wells czy Stuttgarcie. Nadal jednak nie zdołała sięgnąć po zwycięstwo na wielkoszlemowym turnieju. Na niedawno zakończonym Wimbledonie dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Amandą Anisimową. Amerykanka później została rozbita 0:6, 0:6 w finale przez Igę Świątek.

Aryna Sabalenka otworzyła kanał na YouTubie. "Najlepszy pomysł"

Niedawno Białorusinka ogłosiła, że z powodu przemęczenia nie weźmie udziału w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Tenisistka nie może jednak narzekać na brak zajęć. W czwartek otworzyła własny kanał na YouTubie i opublikowała już pierwszy filmik. Materiał przedstawia jej pobyt w Londynie podczas Wimbledonu. Tenisistka pokazała między innymi swoje mieszkanie, treningi, a także spotkanie z Novakiem Djokoviciem.

Film cieszy się sporą popularnością. W ciągu pięciu godzin zebrał ponad 45 tysięcy wyświetleń, a kanał Sabalenki ma już blisko dziewięć tysięcy subskrybentów. Pod materiałem zaroiło się także od komentarzy fanów, którzy nie kryli zadowolenia z powodu nowej aktywności Białorusinki. "Najlepszy pomysł, dziękujemy Aryna", "Królowa otworzyła kanał", "Uwielbiam to, świetny pomysł", "Witamy w świecie YouTube'a!" - czytamy w komentarzach.

Teraz Sabalenka skupia się także na przygotowaniach do kolejnego turnieju wielkoszlemowego - US Open. Zawody odbędą się w dniach 24 sierpnia - 7 września. Będzie to ostatni turniej tej rangi w bieżącym roku. Co za tym idzie będzie to ostatnia szansa dla Sabalenki, aby sięgnąć w tym roku po Wielkiego Szlema.