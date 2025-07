Sceny. Niewiarygodne, co kibice Aktobe zaśpiewali po polsku. Rynsztok

Legia Warszawa po gigantycznych męczarniach pokonała w rewanżu FK Aktobe 1:0 i awansowała do II rundy eliminacji Ligi Europy. W trakcie meczu w Kazachstanie jej piłkarze nie mieli jednak lekko. Przyczynili się do tego m.in. miejscowi kibice. W pewnym momencie "popisali się" nawet zaskakującą przyśpiewką i to w... języku polskim. Niestety nie było to nic przyjemnego.