Fręch przemówiła po tym, jak rozbiła Andriejewą. Tak nazwała Rosjankę

- To trudne grać z tenisistką z top 10, szczególnie z Mirrą, która gra naprawdę wspaniały tenis. Od początku wiedziałam, że to będzie ciężki mecz, bo grałyśmy trzeci raz w tym roku - powiedziała po meczu Magdalena Fręch, która pokonała 2:6, 7:5, 6:0 Mirrę Andriejewą w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Zwróciła się także do Polaków mieszkających w Berlinie.