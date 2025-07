To one zagrają w półfinale Euro! Seria rzutów karnych w meczu Szwecja - Anglia

W Szwajcarii trwają mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Reprezentantki Polski zakończyły turniej na fazie grupowej. Jako debiutantki na tej imprezie wygrały jedno spotkanie, a dwa przegrały. W czwartkowy wieczór o awans do półfinału grały były rywalki biało-czerwonych. Szwedki mierzyły się z Anglią.

Karne zadecydowały o awansie. Anglia półfinale Euro 2025

Podopieczne Petera Gerhardssona chciały nawiązać do najlepszych czasów swojego futbolu. Szwecja należy do najbardziej utytułowanych nacji w kobiecej piłce na Starym Kontynencie. Wygrała historyczną edycję Euro (1984), trzykrotnie wywalczyła srebro (1987, 1995, 2001), a aż czterokrotnie brąz (1989, 1997, 2005, 2013). Zadanie, przed jakim miały stanąć w Zurychu nie wydawało się takie łatwe. Dlaczego? Ochotę na awans do półfinału miały także Angielki - obrończynie tytułu wywalczonego przed trzema laty na własnej ziemi.

Zespół prowadzony przez Sarinę Wiegman rozpoczął spotkanie najgorzej jak tylko mógł. Doświadczona Kosovare Asllani znalazła się niepilnowana z piłką w polu karnym i płaskim strzałem w kierunku dalszego słupka nie dała szans na interwencję. Hannah Hampton była bezradna. Strzelczyni gola przeszła do historii turnieju. Jak podała oficjalna strona UEFA - została najstarszą zdobywczynią trafienia w ćwierćfinale mistrzostw. Uczyniła to mając 35 lat i 353 dni, bijąc tym samym rekord, który... w środę ustanowiła Włoszka Cristiana Girelli (35 lat i 84 dni).

To nie był udany wieczór defensywy reprezentacji Anglii. W 26. minucie było już 2:0. Tym razem do siatki trafiła Stina Blackstenius. Wpadła w pole karne, nie przestraszyła się, że tuż za nią biegnie Jessica Carter i podwyższyła prowadzenie.

A reprezentantki Anglii? Najlepszą okazję do pokonania Jennifer Falk w pierwszej połowie miała Lauren Hemp, ale trafiła w poprzeczkę. Powtórki pokazały, że golkiperka Szwecji koniuszkami palców dotknęła jeszcze piłki, która mogła wpaść do siatki.

Po zmianie stron, choć długo trzeba było na to czekać, Angielki dopięły swego. W 79. minucie Lucie Bronze zamknęła dośrodkowanie Chloe Kelly, która pojawiła się na murawie zaledwie minutę wcześniej. Strzał głową prawej obrończyni znalazł drogę do siatki, a mistrzynie Europy pokazały, że nie zamierzają odpuszczać.

Zaledwie dwie minuty później było już 2:2. Tym razem w podbramkowym zamieszaniu najlepiej odnalazła się inna rezerwowa - Michelle Agyemang. W doliczonym czasie gry drugiej połowy Alessia Russo mogła dobić Szwedki, ale jej strzał został zablokowany. Remis oznaczał, że do wyłonienia zwycięzcy meczu potrzebne będzie co najmniej dodatkowe 30 minut. Jednak i dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Kibice zgromadzeni na stadionie w Zurychu zobaczyli konkurs rzutów karnych. Jedenastki lepiej strzelały Angielki i ostatecznie to one zagrają w półfinale.

Już wiadomo, że o awans do finału Euro zagrają z Włoszkami, które w środę pokonały Norweżki 2:1. Po drugiej stronie drabinki znajdują się Hiszpanki i Szwajcarki (18.07, 21:00), a także Francuzki i Niemki (19.07, 21:00).