5-setowy thriller w półfinale US Open! Złe wieści dla Hurkacza. To już pewne

Taylor Fritz (12. ATP) został drugim finalistą ostatniego w tym roku turnieju wielkoszlemowego, czyli US Open. W nocy z piątku na sobotę Amerykanin dołączył do Włocha Jannika Sinnera (1. ATP), który w półfinale pokonał Brytyjczyka Jacka Drapera w trzech setach 7:5, 7:6, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Taylor Fritz w finale US Open. Pięciosetowy bój. Zła wiadomość dla Huberta Hurkacza

W drodze do finału Fritz wyeliminował kolejno: Camilo Ugo Carabellę (Argentyna) 7:5, 6:1, 6:2, Matteo Berrettiniego (Włochy) 6:3, 7:6, 6:1, Francisco Comesana (Argentyna) 6:3, 6:4, 6:2, Caspera Ruuda (Norwegia) 3:6, 6:4, 6:3, 6:2 oraz Alexandera Zvereva (Niemcy) 7:6, 3:6, 6:4, 7:6. W półfinale ograł swojego rodaka - Francesa Tiafoe'a (20. ATP). Zwycięstwo to przyszło jednak po wielkich męczarniach.

Taylor Fritz pierwszą partię przegrał w 46 minut (4:6). Drugi set miał zdecydowanie bardziej wyrównany przebieg. Obaj tenisiści nie popełniali błędów przy własnym podaniu aż do dwunastego gema. Wówczas Tiafoe został przełamany i w konsekwencji Fritz triumfował 7:5. Wydawało się, że Fritz pójdzie za ciosem w kolejnej partii, ale tak się nie stało.

Już w pierwszym gemie został przełamany, co wpłynęło na dalszy przebieg rywalizacji. Fritz grał nerwowo i nie potrafił znaleźć recepty na serwis rywala. Tym samym trzecia partia zakończyła się zwycięstwem Tiafoe'a 6:4.

W trzecim secie gra była bardzo wyrównana. O losach tej partii zadecydował dziesiąty gem. W nim Fritz po raz trzeci przełamał rywala i triumfował 6:4. W ostatnim, piątym secie Fritz utrzyma nerwy na wodzy i nie popełniał niewymuszonych błędów. Bardzo szybko wyszedł na prowadzenie 4:0. Tej przewagi nie dał już sobie wyrwać. Ostatecznie wygrał 6:1 i w całym meczu 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Tym samym to Fritz po wielkich męczarniach awansował do finału US Open, gdzie zmierzy się z Jannikiem Sinnerem.

Awans Fritza do półfinału US Open jest złą wiadomością dla Huberta Hurkacza, który właśnie stracił siódmą pozycję w rankingu ATP LIVE na rzecz Amerykanina. Co prawda, obaj tenisiści mają na swoim koncie 4060 punktów, dla Fritz jest wyżej ze względu na większy dorobek punktowy w turniejach najwyższej rangi.

Finał US Open pomiędzy Taylorem Fritzem a Jannikiem Sinnerem zaplanowano na niedzielę 8 września.