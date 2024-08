US Open. O której mecz Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek dobrze radzi sobie w US Open i awansowała już do trzeciej rundy. W niej zmierzy się z Anastasiją Pawluczenkową, z którą w przeszłości zagrała raz i odniosła bardzo przekonujące zwycięstwo. Z pewnością liczy, że tak będzie i tym razem. Spotkanie odbędzie się w nocy z 31 sierpnia na 1 września. O której mecz Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać US Open? Transmisja na żywo w TV i stream online, relacja live, wynik.

