Niewiarygodny mecz faworyta US Open. Grali do upadłego. Tak się morduje tenisistów

US Open nie przestaje zaskakiwać. Piątkowe mecze przyniosły parę niespodzianek i nie chodzi tylko o wyniki. Mecz Aryny Sabalenki z Jekatieriną Aleksandrową skończył się już w sobotę przed godz. 2:00, ale to nie one zamknęły zmagania. Jeszcze później zakończyło się spotkanie Alexandra Zvereva z Tomasem Martinem Etcheverrym, zakończone triumfem Niemca. A gdyby potrwało o 15 minut dłużej, zapisałoby się w historii turnieju.

3 screen z https://x.com/usopen/status/1829747485410988315 / screen z https://x.com/Fans4AlexZverev/status/1829758058106437636 Otwórz galerię Na Gazeta.pl