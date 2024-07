Absurdalna decyzja na słynnej gali. Kompletny brak szacunku dla Świątek

Iga Świątek rozgrywa kolejny bardzo udany sezon. W tym roku wygrała już turnieje WTA w Dosze, Indian Wells, Madrycie i Rzymie. W czerwcu triumfowała również w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Jest również bezsprzeczną liderką rankingu WTA. Nad drugą Coco Gauff ma aż 3112 punktów przewagi.

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Iga Świątek nominowana do ESPY Awards. Lauretką została... Coco Gauff

Z powodu wielkich osiągnięć Polka została nominowana do ESPY Awards. To coroczna amerykańska gala wręczenia nagród sportowcom oraz drużynom za rezultaty osiągnięte w minionym roku kalendarzowym. Organizuje ją słynna stacja ESPN od 1993 roku. Świątek została nominowana w kategorii najlepszego tenisisty. Nie ma tu podziału na kategorię męską i żeńską. Wraz z nią szansę na nagrodę mieli również Novak Djoković, Carlos Alcaraz i Coco Gauff.

Można było się spodziewać, że Świątek jest murowaną faworytką do wygrania plebiscytu. W 2023 roku była wręcz nie do zatrzymania. Wygrała wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, WTA Finals, a do tego turnieje w Dosze, Stuttgarcie, Warszawie i Pekinie. Nie wspominając o dominacji w światowym rankingu. Spore szanse powinien mieć też Novak Djoković, który wygrał m.in. aż trzy turnieje wielkoszlemowe (Australian Open, Roland Garros i US Open) i był liderem rankingu ATP.

Nieoczekiwanie laureatką została jednak... Coco Gauff. Wielu fanów było mocno zdziwionych taką decyzją i zarzucali organizatorom faworyzowanie Amerykanki, która w zeszłym roku również spisała się dobrze, ale zdecydowanie nie osiągnęła tyle, co Świątek, czy Djoković. Triumfowała w US Open, Auckland, Waszyngtonie i Cincinnati. Poza tym oglądała plecy Polki w rankingu WTA. "Najbardziej obiektywna amerykańska ceremonia wręczenia nagród", "Gdyby tylko istniał sposób, żeby to obiektywnie rozstrzygnąć" - ironizują komentujący.

Świątek i Gauff mają jeden wspólny mianownik w tym roku. Obie zawiodły na trwającym Wimbledonie. Polka odpadła w trzeciej rundzie po porażce z Julią Putincewą (35. WTA). Amerykanka z kolei pożegnała się z zawodami na czwartym etapie po tym, jak lepsza okazała się Emma Navarro (17. WTA). Kolejny turniej wielkoszlemowy (US Open), w którym wezmą udział, odbędzie się w dniach 26 sierpnia - 8 września.