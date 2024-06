Linette odpowiedziała hejterowi tak, że lepiej się nie da. Hit sieci! "Ugasiła go"

Magda Linette ma za sobą kolejny rozczarowujący turniej. Ale to nie jej występ w 'Hertogenbosch jest głównym tematem w mediach społecznościowych, a riposta, którą Polka skierowała do jednego z internautów. Takiej odpowiedzi użytkownik Instagrama się nie spodziewał. Komentarz 32-latki szybko stał się viralem w sieci. "Nie dzwońcie po straż. Madzia już go ugasiła" - żartowali fani.

