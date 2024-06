Polski tenisista zachwyca! Pędzi po tytuł. Potrzebował tylko godziny

Kamil Majchrzak w imponującym tempie odbudowuje swoją pozycję w rankingu ATP. Niedawno powrócił do najlepszej "300" i na tym nie zamierza poprzestawać. O kolejne punkty walczy w Bratysławie i to z dużym powodzeniem. Po tym, jak błyskawicznie przeszedł przez kwalifikacje, teraz równie sprawie ogrywa rywali w turnieju głównym. Na awans do półfinału potrzebował zaledwie godziny.

