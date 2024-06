Mistrzyni US Open powraca. Zmiotła rywalkę z kortu [WIDEO]

Emma Raducanu (209. WTA) świetnie rozpoczęła turniej WTA w Nottingham i w pierwszej rundzie bez żadnych problemów pokonała 6:1, 6:4 Enę Shibaharę (274. WTA). - To niesamowite uczucie grać na własnym terenie. Minęło tak dużo czasu, odkąd ostatni raz grałam w Wielkiej Brytanii. Wcześniej w tym roku grałam we Francji, więc przyjazd tutaj i poczucie, że wszyscy naprawdę mnie wspierają, jest naprawdę miłe - powiedziała po meczu.

Emma Raducanu się nie zatrzymuje. Kolejne zwycięstwo

W kolejnej rundzie Raducanu zmierzyła się z Darią Snigur (127. WTA). Brytyjka miała spore problemy na początku tego starcia i została przełamana w już drugim gemie. Szybko jednak odpowiedziała tym samym i do końca seta była wyraźnie lepsza. Nie pozwoliła rywalce ugrać choćby jednego gema i finalnie wygrała 6:2.

Początek drugiej partii był wyrównany, ale Raducanu w trzecim gemie przełamała Ukrainkę i utrzymała również własne podanie. W efekcie prowadziła 3:1. Nie pozwoliła rywalce na dogonienie i wygrała drugiego seta 6:2, a całe spotkanie 6:2, 6:2. - To był niezwykle trudny mecz. Wiedziałam to, zanim weszłam na kort, ponieważ Daria jest naprawdę dobrą zawodniczką, szczególnie na trawie. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak sobie poradziłam - powiedziała po meczu.

Dzięki temu zwycięstwu Raducanu po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału WTA w Nottingham, gdzie zagra z Francescą Jones (249. WTA) lub Ashlyn Krueger (70. WTA). Brytyjka przygotowuje się na tych zawodach do zbliżającego się Wimbledonu, który rozpocznie się już 1 lipca. Niewykluczone, że turnieje na trawiastej nawierzchni pozwolą jej odzyskać pewność siebie i wrócić do formy. Przypomnijmy, że mowa o triumfatorce US Open z 2021 roku.