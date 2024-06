Listkiewiczowi puściły hamulce po tym, co zrobił Hurkacz. Ostro. "Oznaka frustracji"

Hubert Hurkacz wywołał niemałe zamieszanie tym, co zrobił w meczu z Grigorem Dimitrowem w Roland Garros. Polski tenisista nie potrafił pogodzić się z decyzjami arbitrów i zaproponował nawet rywalowi, aby zamienić sędzię Alison Hughes. Jego zachowanie spotkało się ze stanowczą krytyką, do której przyłączył się Michał Listkiewicz. "Proponowanie rywalowi, by zmienić arbitra to zupełna nowość w sporcie i oznaka frustracji" - napisał w felietonie dla "Super Expressu".

