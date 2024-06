Cały świat o tym mówi. Jest nagranie z meczu Hurkacza [WIDEO]

"- Zapytałem Grigora, czy chciałby zmienić sędzię - przyznał Hubert Hurkacz po przegranym 6:7, 4:6, 6:7 meczu z Grigorem Dimitrowem w czwartej rundzie Roland Garros. Polskiemu tenisiście nie podobała się praca pani Alison Hughes. Dał temu wyraz w końcówce, gdy aż krzyczał ze złości" - opisywał sytuację z niedzielnego meczu Hurkacza Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Hubert Hurkacz chciał zmienić sędzię meczu. Spytał o zdanie swojego rywala

Cała sytuacja miała miejsce w trzecim secie, gdy Hubert Hurkacz grał z nożem na gardle, żeby pozostać w walce o ćwierćfinał Roland Garros. Przy jednej z akcji Dimitrow i sędzia pokazali, że był aut, co rozwścieczyło Hurkacza, chociaż powtórki pokazały, że nie miał podstaw ku takiej irytacji. To sprawiło, że przy wyniku 6:5 zaproponował nietypową zmianę rywalowi. Mianowicie spytał go o zdanie w kwestii wymiany sędzi niedzielnego meczu Alison Hughes. Przed tym wykonał charakterystyczny gest zmiany, który jest znany m.in. z boisk piłkarskich.

- G? Chcesz dokonać zmiany? Chcesz kontynuować z tą panią tutaj? - spytał Hurkacz.

- Chcę kontynuować z czym? - dopytywał Dimitrow, który nie słyszał dobrze słów Polaka.

- Mam na myśli, czy chcesz z tą panią, czy wszystko w porządku, czy może wolisz dokonać zmiany? To chcę powiedzieć. Zależy od ciebie.

- Szczerze, rób jak uważasz - powiedział krótko bułgarski tenisista, który był ewidentnie zaskoczony propozycją Hurkacza, a cała wymiana zdań odbyła się tuż przed krzesłem, na którym siedziała sędzia Hughes.

Zachowanie polskiego tenisisty nie umknęło uwadze zagranicznych mediów i ekspertów. Wywołało ostre reakcje. "Surrealistyczne zamieszanie sędziowskie na Roland Garros" - opisuje to hiszpańskie "Mundo Deportivo". "[Dimitrow - red. ] Pokonał przeciwnika, który emanował osobistą frustracją. Hubert Hurkacz widząc, jak ćwierćfinał wymyka mu się z rąk, rzucał rakietę, niemal płacząc ze złości. Szukał tysiąca i jednego powodu, który usprawiedliwiłby jego gniew" - czytamy.

Tym samym po porażce z Dimitrowem Hubert Hurkacz zakończył przygodę w Paryżu na czwartej rundzie. W tegorocznym Australian Open zaszedł do ćwierćfinału. Kolejnym turniejem wielkoszlemowym będzie Wimbledon, który rozegrany zostanie w dniach 1-14 lipca.