"Hurkacz właśnie stracił rozum". Skandaliczne zachowanie Polaka rozgrzało ekspertów

Hubert Hurkacz (8. ATP) nie został trzecim Polakiem w historii, któremu udało się awansować do ćwierćfinału Roland Garros. Najlepszy polski tenisista przegrał ze swoim "koszmarem" Grigorem Dimitrowem (10. ATP) 6:7 (5:7), 4:6, 6:7 (3:7). Była to szósta porażka Polaka w szóstym meczu przeciwko Bułgarowi.

Skandaliczne zachowanie Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz, mimo że mu nie szło, to walczył przez trzy sety bardzo dzielnie. Często z grymasem bólu na twarzy. W końcówce spotkania zachował się jednak skandalicznie. Było to w dziesiątym gemie trzeciego seta przy stanie 5:4 dla niego i serwisie Bułgara.

W wymianie Polak wyrzucił piłkę minimalnie za linię boczną, co potwierdziły powtórki. Jeden z sędziów wywołał aut, ale Hurkacz był wściekły, nie potrafił się z taką decyzją pogodzić, bo uważał, że piłka była w korcie. Zaczął głośną dyskusję z panią arbiter główną - Alison Hughes.

- Wezwij na kort superwizora! - krzyczał nawet do niej.

To jednak nie koniec! Potem doszło do sytuacji, do której praktycznie nie dochodzi na światowych kortach. Polak w przerwie między gemami podszedł do Dimitrowa i zapytał go, czy chciałby kontynuować mecz z aktualną panią sędzią, czy może chciałby ją zmienić. Bułgar wyglądał na zaskoczonego i nie dał się namówić. Potem on sam podszedł do krzesła Polaka i zaczął go uspokajać.

Kibice w mediach społecznościowych byli bardzo zaskoczeni zachowaniem Hurkacza. Niektórzy pisali, że nigdy nie widzieli sytuacji, by jakikolwiek zawodnik chciał zmienić sędziego w trakcie meczu.

- Oczom nie wierzę w to, co widzę. Hubert Hurkacz właśnie stracił rozum i po wielokrotnym żądaniu wezwania superwajzora na kort, właśnie zapytał Dymitrowa, czy chce zastąpić sędziego głównego - napisał na Twitterze dziennikarz Gaspar Ribeiro Lanca.

- Jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko w tenisowym świecie, nie przegap tego. Hurkacz pyta Dymitrowa, czy zgodzi się zmienić głównego sędziego na innego, gdyż nie jest zadowolony z tego, jak radzi sobie w meczu - dodał Jose Moron z portalu "Punto de Break".

- Ta dziwna scena z Hurkaczem wydarzyła się dziś i Dimitrov wykonał świetną robotę, uspokajając temperament swojego przyjaciela. Hubert był niezadowolony z prawidłowego wywołania autu i zapytał, czy Bułgar nie zgodzi się na zmianę sędziego. Grigor, doświadczony zawodnik, poszedł do niego i udzielił mu reprymendy - czytamy na Twitterze Tenis Alem do Obvio".

- To była nie pierwsza kontrowersyjna sytuacja decyzja pani Hughes. - Zapytałem Grigora czy chciałby zmienić sędzię, ale dodałem, że jeśli nie, to wszystko w porządku - przyznał potem Hurkacz na konferencji prasowej. Ale nie chciał zdradzać przebiegu swojej rozmowy z Bułgarem. - To jest kort ceglany, więc jest trudno stwierdzić czy była linia, czy aut, ale czasami my mieliśmy inną ocenę sytuacji niż sędzia - powiedział tylko - pisał z Paryża Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl

Warto też dodać, że Hurkacz przez niemal cały mecz był zdenerwowany. W pierwszym secie dwa razy rzucił rakietą. Często też mówił coś w kierunku swojego trenera. Ten odpowiadał mu, by się uspokoił.

Dimitrow w ćwierćfinale zmierzy się z Jannikiem Sinnerem (Włochy, 2. WTA), który pokonał Corentina Mouteta (Francja, 79. ATP) 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.