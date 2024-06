Małysz przemówił ws. Igi Świątek. Wskazał jej najmocniejszą stronę

W sobotę w Paryżu Iga Świątek zmierzy się z Jasmine Paolini w finale Roland Garros. Dla 28-letniej Włoszki już występ w takim meczu jest życiowym sukcesem. Paolini jest sklasyfikowana na 15. miejscu w światowym rankingu WTA. Jej szanse na pokonanie numeru jeden są oceniane jako bardzo niewielkie.

Świątek dominuje, rządzi. Ona wygrała Roland Garros w 2020, 2022 i 2023 roku. Ma też w dorobku inne wielkoszlemowe mistrzostwo - w 2022 roku wygrała US Open. Aktualnie Iga notuje passę aż 18 wygranych meczów. Przed French Open Świątek sięgnęła po tytuły w turniejach WTA 1000 w Madrycie i Rzymie. W całym sezonie wygrała już cztery turnieje i 44 mecze. A przegrała zaledwie cztery razy.

Pod wrażeniem wyczynów naszej 23-letniej tenisistki są kibice, dziennikarze i - co zrozumiałe - również legendy sportu.

Taką bez wątpienia jest Adam Małysz. Czterokrotny mistrz świata, czterokrotny medalista olimpijski i czterokrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich od dawna kibice Idze. A w trakcie tegorocznego Roland Garros uważnie śledzi jej poczynania.

- Oczywiście, że kibicuję Idze od samego początku. To prawdziwa mistrzyni. Nie tylko na korcie. Widzę u niej coraz mocniejszą psychikę - mówi Małysz w rozmowie ze Sport.pl

Świątek szczególnie zaimponowała Małyszowi znakomitym odrobieniem strat w drugiej rundzie, w meczu z Naomi Osaką. Iga przegrywała już 7:6, 1:6, 2:5 i 0:30, a przy wyniku 7:6, 1:6, 3:5 broniła meczbola, aby ostatecznie wygrać 7:6, 1:6, 7:5.

- To coraz mocniejsza psychika, a nie tylko sportowe umiejętności, powoduje, że Iga kolejny raz jest w Paryżu nie do pokonania i kolejny raz staje przed szansą wygrania jednego z najcenniejszych pucharów w tenisie. Trzymam mocno kciuki, jak zwykle! Do boju, Iga! - kończy Małysz, który w polskim sporcie był jednym z pierwszych zawodników współpracujących z psychologiem (z Janem Blecharzem).

Finał Roland Garros Świątek - Paolini w sobotę o godzinie 15.