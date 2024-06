Jednoznaczne słowa o rywalce Igi Świątek. "Nie ma dla niej miejsca w społeczności"

W niedzielę po godzinie 11.00 Iga Świątek rozpocznie walkę o ćwierćfinał Rolanda Garrosa, a jej rywalką będzie Rosjanka Anastasija Potapowa, która w trzeciej rundzie wygrała 7:5, 6:7, 6:4 z Chinką Xinyu Wang. Świątek i Potapowa dotychczas zmierzyły się raz - podczas juniorskiego Rolanda Garrosa w 2016 roku i wówczas zwyciężyła Rosjanka.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Anastasija Potapowa "jednoznacznie zdeklarowana". Ekspert nie ma wątpliwości

Rywalka Igi Świątek od lat znana jest z wielu kontrowersji oraz poglądów politycznych popierających Władimira Putina. - Tego spotkania w ogóle nie powinno być. Akurat ta Rosjanka jest jednoznacznie zdeklarowana po stronie Putina i reżimu, który wywołał wojnę. Po prostu nie ma dla niej miejsca w światowej społeczności sportowej tak jak dla wszystkich reprezentantów jej kraju i Białorusi - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty dziennikarz Tomasz Wolfke.

- Moim zdaniem zawodnicy państw, które zapoczątkowały tę wojnę, nie powinni brać udziału w rywalizacji sportowej. A już szczególnie z przedstawicielami kraju, który jest po drugiej stronie. Dla nich to są rozpaczliwe mecze - dodał ekspert.

W ubiegłym roku 23-latka publicznie pokazała się w koszulce wojskowego klubu Spartaka Moskwa i miało to miejsce podczas Indian Wells. - To była ewidentna demonstracja, że ta wojna w ogóle jej nie przeszkadza, najdelikatniej mówiąc. Zresztą nie interesuje mnie, czy ona wspiera ten atak, czy nie. Nie powinno jej w tym turnieju być - ocenił Wolfke. Wówczas Rosjanka podpadła też Idze Świątek, która miała zgłosić sprawę do WTA. Teraz obie panie spotkają się na korcie.

- Nigdy nie miałam bezpośredniej rozmowy z Anastasiją w tym temacie. Myślę, że media bardziej to rozdmuchują. Wiadomo, że poglądy są różne, ja już wyraziłam swoje, ona swoje, ale to jest mecz tenisa i wątpię, żeby on cokolwiek zmienił w sytuacji na świecie. Dlatego koncentruję się tylko na tenisie i myślę, że ona zrobi tak samo - mówiła na konferencji prasowej Iga Świątek zapytana o swoją przeciwniczkę.

Początek meczu Igi Świątek z Anastasiją Potapową zaplanowano na niedzielę na 11.00. Transmisja w Eurosporcie, a relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia.