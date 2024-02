Dziennikarz zupełnie zaskoczył Światek. Mina Polki mówi wszystko [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) w 2023 roku wygrała turniej WTA 1000 w Dosze i właśnie przystąpiła do obrony tytułu. Liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie zmagań miała wolny los, a w drugiej zmierzyła się z Rumunką Soraną Cirsteą (22. WTA). Polka mecz wygrała naprawdę łatwo, ale miała trudności w pomeczowym wywiadzie.

Iga Świątek miała problem z odpowiedzią. Łatwe pytanie zaskoczyło tenisistkę

Świątek wygrała starcie z Rumunką w zaledwie 62 minuty. W obu setach triumfowała 6:1 i nie dała przeciwniczce żadnych szans. Liderka światowego rankingu wygrała już dziewiąty mecz w Katarze z rzędu i zameldowała się w trzeciej rundzie. Po spotkaniu pozostała na korcie, by udzielić pomeczowego wywiadu.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że tu wróciłam, bo kocham tu grać. To był solidny występ i jestem zadowolona, że zagram w trzeciej rundzie - zaczęła Świątek w podsumowaniu spotkania. Kibice nagrodzili ją za to wielką wrzawą.

Następnie dziennikarz przypomniał Polce, że właśnie rozpoczęła 90. tydzień na pierwszym miejscu w rankingu WTA. W ramach przypomnienia musiał jednak zadać Świątek bardzo łatwe pytanie. - Masz dopiero 22 lata, prawda? - usłyszała tenisistka.

- Tak mi się wydaje - odpowiedziała zdziwiona Świątek, którą kompletnie zaskoczyło pytanie. - Szczerze mówiąc wolałabym o tym zapomnieć. Mój zespół czasami przypomina mi o tym, co udało mi się dokonać, ale ja jestem skupiona na każdym kolejnym meczu. Trudno mi to zrozumieć, bo gdy byłam młoda, to nie myślałam, że uda mi się to osiągnąć. Mam nadzieje, że będę dłużej cieszyć się tak dobrą grą - dokończyła Polka

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze Iga Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Eriki Andriejewej (106. WTA) z Jekatieriną Aleksandrową (19. WTA). Potencjalne rywalki Polki zmierzą się ze sobą we wtorek 12 lutego po 14:30.