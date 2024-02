Iga Świątek zmłóciła rywalkę. Tylko jedna rzecz jej przeszkodziła. Na szczęście chwilowo

"Ustrzelić hat-tricka" - z taką myślą do Doha na turniej rangi WTA 1000 przybyła Iga Świątek, dla której był to pierwszy występ od nieudanego Australian Open. Polka z Melbourne odpadła już w trzeciej rundzie z Lindą Noskovą, lecz stolica Kataru to dla niej miejsce wyjątkowe. Liderka rankingu wygrała w Doha w dwóch poprzednich latach, więc chciała stać się pierwszą zawodniczką, która triumfowała trzykrotnie. Pierwszą przeszkodą w drugiej rundzie była Rumunka Sorana Cirstea (22. WTA).

Od początku pełna dominacja. W Doha jak ryba w wodzie

Pierwsze uderzenie - to od początku był klucz w grze Igi Świątek. Liderka rankingu od samego wejścia w mecz bardzo dobrze serwowała. Widać było, że znajomość kortu centralnego w Doha pomogła jej znaleźć odpowiedni rytm, wszak rok temu przegrała w całym turnieju raptem pięć gemów. Wywierała także sporą presję na returnie, dzięki czemu już w pierwszym gemie serwisowym rywalki miała dwa break pointy.

Tej szansy nie udało się jeszcze przekłuć w sukces, ale ciągła aktywność w grze 22-letniej Raszynianki dała jej przewagę breaka chwilę później. Pozytywna energia i dynamika Igi Świątek rzucała się w oczy. To coś, czego trochę brakowało w Melbourne. Polka sprawiała, że rywalka była po ciągłą presją i nie mogła rozwinąć skrzydeł. Po 20 minutach gry było 4:1.

33-letnia Rumunka raz po raz demonstrowała swoje walory ofensywne, lecz mogła to zrobić jedynie, gdy ustawiła wymianę serwisem. Każda dłuższa wymiana prędzej czy później kończyła się skuteczną finalizacją akcji przez liderkę rankingu. To dało kolejne przełamanie i chwilę później Iga Świątek w 33 minuty wygrała pierwszego seta 6:1. Jedynym utrudnieniem byli głośni paralotniarze, którzy nagle w grupie kilku osób pojawili się nad kortem w Doha. Zapanowała wówczas dość spora konsternacja.

Godzina i po sprawie. Świątek w kolejnej rundzie

W drugiej partii obraz gry za wiele się nie zmienił. Każde drugie podanie Cirstei oznaczało pełną agresję ze strony Polki i piłki po returnie lądowały w pobliżu linii końcowej. Podobnie jak wcześniej, przełamanie przyszło w drugim gemie serwisowym rywalki. 33-letnia Rumunka nie miała żadnych argumentów przeciwko tak dysponowanej liderce rankingu.

Sorana Cirstea starała się maksymalnie ryzykować, ale to powodowało błędy i kolejne punkty na koncie Igi Świątek. Po 61 minutach mogliśmy usłyszeć "gem, set and match Świątek". Polka wygrała 6:1, 6:1 i zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju w Doha. W niej zmierzy się z lepszą z pary Erika Andriejewa - Jekaterina Aleksandrowa.