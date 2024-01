Pokazali zdjęcie jednej z największych legend i się zaczęło. "Nie macie wstydu", "Obrzydliwe"

Pod koniec października 2023 roku legendarny tenisista Pete Sampras poinformował o dramacie, jaki dotknął jego rodzinę, a mianowicie jego żonę Bridgette Wilson. - Większość z was wie, że jestem dość cichy i powściągliwy, ale ostatni rok był bardzo trudnym okresem dla mojej rodziny. Postanowiłem powiedzieć wam, co się dzieje. W grudniu ubiegłego roku u mojej żony Bridgette zdiagnozowano raka jajnika i od tego czasu przeszła poważną operację, chemioterapię i kontynuuje terapię celowaną. Trudno jest patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, podejmuje takie wyzwanie - napisał Sampras w oświadczeniu. Para jest małżeństwem od 2000 roku i mają dwóch synów: 20-letniego Christiana i dwa lata młodszego Ryana.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Internauci oburzeni po artykule "Daily Mail" o Samprasie. "Co za ludzie"

W ostatnich dniach amerykański "Daily Mail" opublikował artykuł, w którym zamieszczono zdjęcie lekko zarośniętego 52-letniego Samprasa, który wychodził ze Starbucksa. "Tenisowa legenda jest zupełnie nie do poznania" - napisano. Dodano w tekście, że Sampras po odłożeniu rakiety "wygląda zupełnie inaczej".

W komentarzach internauci byli całkowicie oburzeni takim przedstawieniem amerykańskiej legendy tenisa. "Łatwo go rozpoznać i starzeje się, jak każdy z nas. To skrajny brak szacunku. Proszę, zostawcie go w spokoju, gdy zajmuje się swoją żoną", "jego żona ma raka i tak go przedstawiacie? To przerażające", "Zapytałbym, czy nie macie wstydu, ale wiem, że nie macie. Wiecie, przez co przechodzi jego rodzina. Obrzydliwe zachowanie" - to kilka z wybranych komentarzy pod wpisem "Daily Mail".

"Nie jest tak, ponieważ nie ma rakiety tenisowej?", "być może musicie go zobaczyć w pełnym stroju Nike, z rakietą w ręku i wieku 20 lat? Co za ludzie" - dodawali inni.

Pete Sampras to jedna z legend światowego tenisa. Czternastokrotnie wygrywał w turniejach wielkoszlemowych (dwa razy Australian Open, siedem razy Wimbledon oraz pięć razy US Open), w sumie zwyciężył w aż 64 turniejach rangi ATP. W latach 1993-98 kończył sezon jako lider rankingu ATP. Łącznie na tej pozycji spędził aż 286 tygodni, co było rekordem do czasu pobicia go przez Szwajcara Rogera Federera. Sampras sportową karierę zakończył w 2002 roku.

50-letnia Bridgette Wilson to amerykańska modelka i aktorka. Występowała m.in. w: "Billy Madison", "Santa Barbara", "Mortal Kombat", "Powiedz tak", "Poszukiwana", "Kryminalne zagadki Miami".