Nawet nie czekali do końca meczu. Nagle ogłosili o Świątek

Dwoma asami serwisowymi Iga Świątek skończyła ćwierćfinał Roland Garros z Eliną Switoliną. Czy w ten sposób wysłała wiadomość do Aryny Sabalenki, z którą zmierzy się w półfinale? Czy w starciu z liderką światowego rankingu Świątek potwierdzi to, co właśnie o niej ogłoszono?