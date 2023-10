Dramat rodzinny wielkiej legendy tenisa. Prosi o modlitwę

Pete Sampras to jedna z legend światowego tenisa. Wygrał on w aż czternastu turniejach wielkoszlemowych (dwa razy Australian Open, siedem razy Wimbledon oraz pięć razy US Open). W sumie zwyciężył w aż 64 turniejach rangi ATP. W latach 1993-1998 kończył jako lider rankingu ATP. Łącznie na tej pozycji spędził aż 286 tygodni, co było rekordem do czasu pobicia go przez Szwajcara Rogera Federera. Sampras sportową karierę zakończył w 2002 roku.

Teraz Pete Sampras ma poważne problemy rodzinne. Jego żona Bridgette Wilson jest bowiem chora. Były świetny zawodnik poinformował o tym w mediach społecznościowych.

- Większość z Was wie, że jestem dość cichy i powściągliwy, ale ostatni rok był bardzo trudnym okresem dla mojej rodziny. Postanowiłem powiedzieć Wam, co się dzieje. W grudniu ubiegłego roku u mojej żony Bridgette zdiagnozowano raka jajnika i od tego czasu przeszła poważną operację, chemioterapię i kontynuuje terapię celowaną. Trudno jest patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, podejmuje takie wyzwanie - napisał Sampras w oświadczeniu.

Samprasowie są małżeństwem od 2000 roku i mają dwóch synów: 20-letniego Christiana i dwa lata młodszego Ryana.

- Wspaniale było patrzeć, jak nasi chłopcy stają się coraz bardziej dojrzali i mocno wspierają Bridgette i siebie nawzajem. Przez ten okres nadal była niesamowitą mamą i żoną oraz inspirowała innych. Zdałem sobie też sprawę, że trudno jest uzyskać wsparcie od innych, kiedy borykam się z tematem, który jest zbyt trudny do rozmowy. Proszę o dobre myśli i modlitwy za naszą rodzinę, gdy Bridgette nadal wraca do zdrowia - dodał Sampras.

Bridgette Wilson to 50-letnia amerykańska modelka i aktorka. Występowała m.in. w: "Billy Madison", "Santa Barbara", "Mortal Kombat", "Powiedz tak", "Poszukiwana", "Kryminalne zagadki Miami".