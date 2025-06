Borek uderza w reprezentantów Polski. Tylko jeden się uchronił

"Jeśli przejrzymy konta reprezentantów Polski w mediach społecznościowych (głównie na Instagramie, bo to najpopularniejszy sposób na komunikację z kibicami), panuje zmowa milczenia. Nikt publicznie nie zabrał głosu ws. odejścia Probierza ze stanowiska selekcjonera" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl w czwartek po godzinie 13:00.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Probierz był trenerem przeciętnych polskich klubów

Borek krytykuje reprezentantów Polski

Ani kapitan Piotr Zieliński, ani pozostałe ważne osoby w szatni, ani inni kadrowicze - praktycznie nikt nie podziękował Michałowi Probierzowi za ponad 20 miesięcy współpracy. Wyłamał się jedynie Przemysław Frankowski w późniejszych godzinach. Zdaniem Mateusz Borka takie zachowanie, a właściwie jego brak, bardzo źle świadczy o drużynie. Uważa, że kadrowicze stawiają wyżej swój PR, wizerunek i opinię u następnego selekcjonera niż własną kulturę osobistą.

- Piłkarze są biznesmenami. Projektują kariery i obawiają się, że nie spodoba się to kibicom czy przyszłemu selekcjonerowi. Nie rozumiem tego, nie rozumiem, dlaczego komuś nie podziękować za wspólną pracę - powiedział Borek na antenie Kanału Sportowego.

Nawet w kolejnych godzinach czy dniach reprezentanci Polski nie podziękowali publicznie Probierzowi. Podobnie postąpili w przypadku odejść Czesława Michniewicza i Fernando Santosa - milczeli jak głaz. W przypadku Michniewicza zrobili to jedynie w prywatnych rozmowach.

Gdy Paulo Sousa zostawiał kadrę na rzecz Flamengo, piłkarze byli zszokowani i zniesmaczeni takim obrotem spraw. Kamil Glik pokazywał, jak blokuje w telefonie kontakt do Portugalczyka, a Mateusz Klich zacytował pewien internetowy klasyk: "Szkoda strzępić ryja".

Zobacz też: Lewandowska weszła do sądu. I od razu taki widok. Pierwszy i ostatni raz

Michał Probierz przepracował w kadrze 20 miesięcy i 23 dni. W tym czasie poprowadził zespół w 21 meczach, wygrał dziesięć z nich. Wywalczył awans na Euro 2024 przez baraże, ale na samym turnieju odpadł po fazie grupowej. Później Polska spadła z Dywizji A Ligi Narodów UEFA, a w czerwcu przegrała z Finlandią w eliminacjach do Euro. Krytykowano drużynę pod jego wodzą za brak stylu gry. Do tego doszły konflikt z Robertem Lewandowskim i afera kapitańska, to zdecydowanie rozbiło drużynę.

Trwają poszukiwania nowego selekcjonera. Swoje CV w PZPN zostawili Miroslav Klose, Carlos Queiroz i Nenad Bjelica. Cezary Kulesza miał już rozmawiać z Chorwatem oraz z Jerzym Brzęczkiem. Aktualnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma podjąć rozmowy z Maciejem Skorżą. Ten jest z Urawa Red Diamonds na Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA.