Jest wyrok w głośnej sprawie Viniciusa. Bezwzględne więzienie

Po blisko dwóch i pół roku poznaliśmy wyrok ws. kibiców Atletico Madryt, którzy wywiesili kukłę z podobizną Viniciusa Juniora. Dziennik "AS" poinformował, co czeka sprawców tej sytuacji oraz o co byli oskarżeni.