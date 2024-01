A jednak! Nie to chciałby usłyszeć Milik. Złe wieści dla Polaka

Arkadiusz Milik nie jest pierwszym wyborem Massimilliano Allegriego w ataku Juventusu w tym sezonie. Co prawda Polak strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę w 23 meczach, ale teraz trener wyżej ceni sobie Dusana Vlahovicia, Federico Chiesę czy Kenana Yildiza, czyli jedno z ostatnich odkryć w lidze włoskiej. Na domiar złego Milik obejrzał czerwoną kartkę w 18. minucie spotkania z Empoli (1:1), co też znacznie obniży jego notowania w drużynie. Przez ostatnie dni wydawało się, że sytuacja Milika nieco ulegnie poprawie, bo z klubu odejdzie jeden z jego konkurentów, a konkretniej Moise Kean.

Włoch miał przenieść się na drugą część sezonu do Atletico Madryt w ramach wypożyczenia, za które Hiszpanie zapłacą 500 tys. euro i pokryją całe wynagrodzenie napastnika. Byłaby to opcja tymczasowa, ale dałaby szansę Milikowi na to, by spróbować ugruntować swoją pozycję w Turynie. Tutaj jednak doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji.

Rywal Polaka nie odejdzie? Oblał testy medyczne, transfer upadł

Wszyscy wiarygodni włoscy dziennikarze, na czele z Gianluką Di Marzio, Matteo Moretto, Romeo Agrestim czy Giovannim Albanese informują, że Kean ostatecznie nie przeniesie się do Atletico, ponieważ oblał testy medyczne. Okazuje się, że uraz, z jakim ostatnio zmagał się napastnik, wymaga jeszcze kilku tygodni rekonwalescencji, a na to Atletico nie zamierza czekać. Różni się też diagnoza w sztabie medycznym w porównaniu do kolegów po fachu z Turynu. Zatem mimo faktu, że Kean obejrzał ostatni mecz Atletico z Valencią (2:0) z wysokości trybun, to nie będzie grał w lidze hiszpańskiej.

W tym momencie Kean wraca do Turynu, natomiast nie jest jeszcze wykluczone, że finalnie zmieni klub, bo okno transferowe we Włoszech zamyka się w czwartek 1 lutego. W ostatnich tygodniach Kean nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Włocha chętnie chciała wypożyczyć Fiorentina, Monza, OGC Nice, Stade Rennais czy Bayer Leverkusen. Kontrakt Keana z Juventusem wygasa z końcem czerwca 2025 roku, ale najpewniej przed finalizacją wypożyczenia dojdzie do przedłużenia umowy, by zamortyzować transfer warty 30 mln euro, którego dokonano latem zeszłego roku.

To nie jest dobry sezon w wykonaniu Keana. Włoch zagrał w dwunastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale nie zdobył w nich żadnej bramki. Dla porównania - Milik ma pięć goli, Yildiz trzy, Chiesa sześć, a Vlahović dwanaście.

Juventus pozostaje w grze w Serie A i Pucharze Włoch. W ligowych rozgrywkach zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego zajmuje drugie miejsce z 53 punktami i traci punkt do prowadzącego Interu Mediolan. W krajowym pucharze Juventus czeka dwumecz na etapie półfinału z Lazio.