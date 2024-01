Choć Anastasija Potapowa odpadła z Australian Open już po pierwszej rundzie, to wciąż jest o niej głośno. Rosyjska tenisistka w meczu z Kają Juvan z wściekłości rzuciła rakietą o kort, zniszczyła ją i... nawet jej nie podniosła. To sprawiło, że organizatorzy turnieju postanowili surowo ją ukarać. 23-latka musi sięgnąć głęboko do kieszeni - tak wysoką grzywną nie ukarano w Melbourne nikogo.

