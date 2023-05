Roland Garros. O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Po meczach Magdaleny Fręch, Huberta Hurkacza i Magdy Linette wreszcie na paryskich kortach Rolanda Garrosa zaprezentuje się także Iga Świątek. Polka przystąpi do rywalizacji dopiero trzeciego dnia turnieju, a przed nią miały okazje zagrać inne czołowe tenisistki rankingu WTA. W kolejnej rundzie są już m.in. Aryna Sabalenka, Caroline Garcia, czy Jessica Pegula. Sensacyjnie z zawodami już pierwszego dnia pożegnała się natomiast rankingowa "ósemka", którą jest Maria Sakkari. Greczynka przegrała z Czeszką Karoliną Muchovą 6:7(5:7), 5:7. We wtorek dołączyły do niej także m.in. Weronika Kudiermietowa i Petra Kvitova.

Iga Świątek rozpocznie Roland Garros od meczu z Cristiną Bucsą

W pierwszej rundzie Roland Garros rywalką Świątek będzie 67. w rankingu Hiszpanka Cristina Bucsa. Obie panie dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. Było to podczas tegorocznego Australian Open. Wtedy Świątek w niespełna godzinę wygrała 6:0, 6:1 w trzeciej rundzie tamtego turnieju.

Na kortach w Melbourne 21-latka zakończyła zmagania w czwartej rundzie. Trudno sobie wyobrazić, żeby taki scenariusz powtórzył się w Paryżu. Świątek będzie broniła trofeum sprzed roku, a na mączce zawsze jest faworytką, niezależnie z kim gra.

Jednocześnie stawką zawodów w stolicy Francji jest też obrona pierwszego miejsca w rankingu WTA. Na to miejsce czyha od dłuższego czasu Aryna Sabalenka, która ponownie może być główną rywalką Polki. W 2023 roku obie tenisistki dwukrotnie mierzyły się w finałach. W Stuttgarcie górą była Świątek, ale już w Madrycie to Sabalenka schodziła z kortu, jako zwyciężczyni.

Roland Garros 2023. O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz Iga Świątek - Cristina Bucsa w pierwszej rundzie Roland Garros odbędzie się we wtorek 30 maja na korcie Philippe-Chatrier. Panie rozpoczną swoje spotkanie jako trzecie w sesji, która rusza dokładnie o 11:45. Najprawdopodobniej wyjdą więc na kort około godziny 16:00. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra na platformie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.