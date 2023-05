Były prezes Wisły Płock nie wytrzymał. "To jest przerażające. Ja bym ich rozerwał"

Piłkarze Wisły Płock po siedmiu latach gry w ekstraklasie spadli do I ligi. W ostatniej kolejce mieli jeszcze szansę na utrzymanie, ale przegrali na wyjeździe 0:3 (0:1) z Cracovią.

- Wszystko, co robiliśmy przez wiele lat w klubie, walka o ekstraklasę, bez stadionu i pieniędzy - wszystko poszło na marne. Wczoraj spędziłem pół dnia na stadionie. Chodziłem, dotykałem boiska, patrzyłem na wspaniałe trybuny. Wierzę, że jeśli ktoś rozsądnie podejdzie do tematu, wyciągnie wnioski, to wrócimy do ekstraklasy - powiedział Jacek Kruszewski, były prezes Wisły Płock w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE.

"Ja bym tam ich rozerwał"

- To jest przerażające. To, co wydarzyło się w sobotę, jest niewyobrażalne. Mecz z Cracovią to jakiś kuriozum. My wychodzimy na boisko, jakbyśmy już spadli. Jakbym ja tam był, to może byśmy spadli, ale byśmy mieli połapane ręce, byśmy byli poobijani, może kończylibyśmy mecz w ósemkę. Ja bym tam ich rozerwał. Piłkarze nie pokazali, że im zależy. To mnie zastanawia, czemu tak się stało - dodał Jacek Kruszewski w programie Sport.pl LIVE.

