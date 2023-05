Nadchodzi moment zwrotny. Świątek rozegra mecz sezonu. Stawką ranking WTA

Iga Świątek (1. WTA) może nie zachwyciła, jak w poprzednich spotkaniach, ale dalej w pewny sposób awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polska tenisistka w niewiele ponad półtorej godziny pokonała Chorwatkę Donnę Vekić (24. WTA) 6:3, 6:4. W środę w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną (6. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna sytuacja w polskiej lidze

Awantura w Rzymie. Rywalka Świątek wdała się w pyskówkę i się zaczęło. Kibice dali znać co myślą [WIDEO]

Iga Świątek może, ale nie musi powiększyć przewagę nad Sabalenką w rankingu WTA

Świątek ma szansę na trzeci triumf z rzędu w Rzymie. Jednocześnie z tego powodu 21-latka może być "pokrzywdzona" w kontekście rankingu WTA. Świątek broni również w Rzymie wywalczonych przed rokiem punktów, których jest aż 900. W tym roku zmieniła się ranga turnieju i zwyciężczyni zgarnie 1000 punktów. Świątek może więc w Rzymie zyskać 100 punktów.

Przed rozpoczęciem turnieju miała ich na koncie 9625. Jeśli wygra, będzie miała 9725. W innym przypadku będzie tych punktów odpowiednio mniej. Gdyby odpadła w ćwierćfinale, to miałaby ich "tylko" 8940. To ważne w kontekście rywalizacji z Aryną Sabalenką (2. WTA). Białorusinka przed rokiem w Rzymie grała w finale, ale z powodu odpadnięcia w drugiej rundzie jej liczba punktów spadła z 7881 na 7541. Dlatego w najgorszym wypadku przewaga Świątek nad jej wielką rywalką może po turnieju wynosić niespełna półtora tysiąca punktów, a z kolei w najlepszym ponad dwa tysiące.

W środę Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. To w tym momencie jedyna zawodniczka z czołowej dziesiątki rankingu WTA, która pozostała w turnieju. Polka, jeśli wygra, będzie miała autostradę do trzeciego zwycięstwa z rzędu w turnieju w Rzymie.

Jeśli Świątek przegra z Rybakiną, jej przewaga nad Sabelenką w rankingu WTA będzie wynosić niespełna 1400 punktów. Jeśli wygra cały turniej powiększy się do 2184 punktów. To ważne w kontekście zbliżającego się wielkoszlemowego turnieju Roland Garros, na którym Świątek będzie broniła wywalczonych przed rokiem dwóch tysięcy punktów. Sabalenka broni zaledwie 130 punktów.

Obecny stan rankingu WTA:

Iga Świątek - 8940 pkt, Aryna Sabalenka - 7541 pkt, Jessica Pegula - 5205 pkt, Caroline Garcia - 5035 pkt, Jelena Rybakina - 4305 pkt, Coco Gauff - 4305 pkt, Ons Jabeur - 3541 pkt, Maria Sakkari - 3391 pkt, Daria Kasatkina - 3275 pkt, Petra Kvitova - 3162 pkt.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Sceny w Rzymie. Djoković padł ofiarą ataku. Rywal przeprosił, ale co z tego [WIDEO]

A czy Iga Świątek awansuje do półfinału turnieju w Rzymie? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas środowego meczu z Rybakiną. Ostatnie dwa mecze obu pań to dwie porażki polskiej tenisistki - podczas Australian Open i turnieju WTA w Miami. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.