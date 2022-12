Gdzie i kiedy oglądać mecz Świątek - Pawluczenkowa? [TRANSMISJA, STREAM, GODZINA]

Iga Świątek (1. WTA) znakomicie rozpoczęła rywalizację w towarzyskiej World Tennis League w Dubaju. Polka reprezentuje zespół o nazwie "Latawce" i już w pierwszym spotkaniu w nieco ponad godzinę rozprawiła się ze zwyciężczynią ostatniego turnieju mistrzyń WTA Finals, Caroline Garcią (4. WTA) 6:3, 6:4. Francuza występuje w zespole "Orły". Teraz przed 21-latką drugi pojedynek. Jej rywalką będzie Anastasija Pawluczenkowa (368. WTA).

Świątek - Pawluczenkowa. Pierwsze spotkanie tenisistek

Pierwotnie Świątek miała mierzyć się z Anett Kontaveit (17. WTA) z grupy "Jastrzębi". Tylko że Estonka wycofała się z turnieju z powodu problemów zdrowotnych. 17. zawodniczka rankingu WTA miała zadebiutować na imprezie we wtorek w meczu miksta. W parze z Dominicem Thiemem miała zagrać z Grigorem Dimitrovem i Paulą Badosą z drużyny "Sokołów". Ostatecznie Kontaveit zastąpiła Rosjanka Anastasija Pawluczenkowa, a duet "Jastrzębi" przegrał z Dimitrovem i Badosą 7:5, 3:6, [4:10].

Pawluczenkowa zastąpi także Kontaveit w spotkaniu z Igą Świątek. Faworytką zbliżającego się starcia jest Polka. Nasza tenisistka przewodzi stawce, z kolei Rosjanka zajmuje dopiero 368. miejsce w rankingu WTA. Będzie to pierwsze spotkanie tenisistek w zawodowej karierze.

Świątek traktuje występ w Dubaju jako element przygotowań do kolejnego sezonu. Nie zamierza skupiać się na wyniku, ważniejsza jest zabawa i nauka. - Jestem szczęśliwa, że tutaj jestem. Mogę dzielić kort z najlepszymi tenisistami na świecie, dlatego jest to doskonałe uczucie. W tym turnieju nie liczy się wynik, ponieważ jest to turniej pokazowy. Liczy się to, aby dać kibicom pokaz pięknego tenisa - powiedziała po meczu z Garcią.

Świątek jest w drużynie "Latawców" z Kanadyjką Eugenie Bouchard, Duńczykiem Holgerem Rune oraz Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem. W turnieju rywalizują jeszcze trzy zespoły: "Orły", "Jastrzębie" i "Sokoły". W pierwszej fazie każda z drużyn rozegra po trzy spotkania. Dwie najlepsze ekipy trafią do finału. Spotkanie o tytuł zaplanowano na 24 grudnia.

Świątek - Pawluczenkowa. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Świątek z Pawluczenkową odbędzie się w czwartek 22 grudnia. Początek o godzinie 16:30. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ SPORT oraz na stronie internetowej Canal+Online, sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.