To już pewne. Polska rewelacja Wimbledonu musi opuścić Australian Open

We wrześniu tego roku Maja Chwalińska (161. WTA) poinformowała, że przeszła operację prawego kolana. Zawodniczka miała pauzować przynajmniej trzy miesiące. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wrócę do rywalizacji za około trzy miesiące. Trzymajcie kciuki za moją szybką rekonwalescencję - napisała na Instagramie.

Maja Chwalińska nie zagra w Australian Open

Niestety dla zawodniczki i jej kibiców, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jej rehabilitacja przedłuża się. W efekcie wiadomo już, że Maja Chwalińska nie będzie mogła wystąpić w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w przyszłym roku - Australian Open.

- Drodzy kibice. Jak pewnie wiecie, pod koniec września, przeszłam operacje kolana. Niestety rehabilitacja i powrót na kort nie przebiegają tak szybko jak się początkowo spodziewałam. Nie czuję się jeszcze w 100% przygotowana do rywalizacji w turniejach. W związku z tym postanowiłam, że nie wezmę udziału w styczniowym Australian Open. Podjęłam też decyzję o skorzystaniu z zamrożenia rankingu. Do gry wrócę końcem lutego. Dziękuję Wam za wsparcie - napisała Maja Chwalińska na Facebooku.

Chwalińska zachwyciła polskich kibiców podczas tegorocznego Wimbledonu. 21-letnia tenisistka udanie przebrnęła przez kwalifikacje, pokonując 3:6, 6:3, 6:4 w decydującym starciu dwukrotną ćwierćfinalistę imprezy, Amerykankę Coco Vandeweghe (129. WTA). Tym samym Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do głównej drabinki turnieju wielkoszlemowego. W I rundzie sprawiła kolejną niespodziankę, pokonując 6:0, 7:5 Czeszkę Katerinę Siniakovą (49. WTA). W kolejnym meczu polska tenisistka, po trzysetowej walce, musiała już jednak uznać wyższość Amerykanki Alison Riske-Amritraj (41. WTA) i przegrała 6:3, 1:6, 0:6. - Rywalka zagrała na innej intensywności i wytrzymałam półtora seta. Później moje ciało powiedziało po prostu "nie" - mówiła wtedy Chwalińska.

Po zmaganiach w Londynie Polka blisko kolejnego sukcesu była w challengerze w rumuńskim Iasi, gdzie dotarła do półfinału. Jej ostatnim występem był udział w kwalifikacjach do US Open. Chwalińska nie zdołała powtórzyć sukcesu z Wimbledonu i wygrała tylko jedno spotkanie. W drugiej rundzie kwalifikacji przegrała z Rosjanką Eliną Avanesyan (154. WTA) 6:4, 1:6, 4:6.

Pewne gry w Australian Open są dwie Polki: najlepsza tenisistka świata i liderka światowego rankingu - Iga Świątek oraz Magda Linette (48. WTA). Szanse na występ w Melbourne mają też Magdalena Fręch (106. WTA), Katarzyna Kawa (245. WTA) oraz Weronika Falkowska (247. WTA).