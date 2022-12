Jako jedyna głośno protestowała. Miała udar i została bez ubezpieczenia. "To bydlęctwo"

Barbara Kowalska to w środowisku tenisowym niemal legenda - była mistrzyni Polski w tenisie, wieloletnia działaczka, wybitna trenerka. Do tenisa ziemnego trafiła przed laty z Polskiego Związku Tenisa Stołowego, gdzie opiekowała się legendami: Andrzejem Grubbą i Leszkiem Kucharskim.

Jej córka Beata pracowała w PZT od 2009 r. Odpowiadała - jak czytamy w magazynie "Tenisklub" z 2012 r. - za współorganizację meczów Pucharu Davisa i Pucharu Federacji w Polsce oraz innych turniejów i imprez organizowanych przez PZT, jak np. gala 90-lecia związku. Zajmowała się także przygotowywaniem ofert i raportów sponsorskich, patronatami medialnymi oraz programem "Tenis 10".

"PZT i tenis to był jej drugi dom, a może nawet pierwszy"

Beata Kowalska za młodu też grała w tenisa, ale ostatecznie zdecydowała się poświęcić pracy dla związku. "Była przez kilkanaście lat alfą i omegą biura PZT" - czytamy na stronie Historia Polskiego Tenisa.

- Praca była dla Beaty całym życiem. Możemy sobie wyobrazić, jak się czuje człowiek, gdy traci coś tak ważnego. Podczas turniejów - np. ATP w Sopocie - wszyscy po meczach szli na plażę lub Monciak. Beata jeszcze długo zostawała w biurze. Dbała o wszystko i robiła to z serca - mówi Sport.pl anonimowo znajomy Beaty Kowalskiej.

- Była jednym z najbardziej kompetentnych pracowników PZT. Zawsze do dyspozycji, oddana. Jest cichą, nieśmiałą osobą, ale jednocześnie niezwykle pracowitą. Rozumie tenis, meandry związane z organizacją - wskazuje jeden z byłych pracowników związku.

I dodaje: - Beata była samotna. Praktycznie całe życie poświęciła tenisowi, związkowi. To był jej drugi, a może nawet pierwszy dom. Te słowa są bardzo ważne w kontekście historii Beaty i Barbary Kowalskich. Historii, która stanowi wielki "akt oskarżenia" wobec Polskiego Związku Tenisowego.

W maju 2017 r. prezesem PZT został Mirosław Skrzypczyński, który ostatnio zrezygnował ze stanowiska po oskarżeniach m.in. o molestowanie seksualne i przemoc domową. Na początku jego kadencji sytuacja finansowa związku była trudna. - Zdaniem Skrzypczyńskiego pensje pracowników biura w stosunku do sytuacji związku były zbyt wysokie. Pracownicy otrzymali pismo o zmianie warunków pracy, a sytuacja była skomplikowana. Beata jako jedyna głośno protestowała, by wyjaśnić tę sprawę - mówi nam były pracownik PZT.

- Nie było dobrej komunikacji w tej sprawie. Pracownicy czuli się przestraszeni. Ludzie woleli się schować niż odważnie postawić. Beata chciała, by pracownicy zostali potraktowani z szacunkiem, po ludzku - mówi nam jej inny znajomy.

Mijały kolejne tygodnie, podczas których Beata Kowalska została jedną z kluczowych osób organizujących pierwszą edycję Narodowego Dnia Tenisa. Impreza odbyła się 9 września 2018 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystąpili m.in. Agnieszka Radwańska, która dwa miesiące później zakończyła karierę, świeżo upieczona wówczas mistrzyni Wimbledonu juniorek Iga Świątek, Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz.

Matka: Zajechali ją tam

Kilka dni po tym wydarzeniu Beata Kowalska pojechała na urlop do Gdyni. Wcześniej przygotowała wyjazd reprezentacji Polski na mecz Pucharu Davisa. W Gdyni zamierzała odpocząć i odwiedzić Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

Nad morzem dzwoniła do matki informując, że cały czas pracuje i czuje się coraz gorzej. - Potwierdzam, że musiała pracować w Gdyni. Zajechali ją tam - opowiada nam matka, Barbara Kowalska.

"Źle mi na tym świecie. Chyba tracę wzrok" - napisała wtedy Beata Kowalska w jednym z maili do koleżanki z pracy. Ta odpowiedziała: "Proszę Cię bardzo o zajęcie się innymi sprawami niż PZT. Zero myślenia. Zajmij się tym, co Ciebie kręci - filmy, filmy, filmy i jeszcze raz filmy. Masz wypoczywać, wyciszyć się, oglądać, wdychać jod".

Beata Kowalska

Przemęczenie pani Beaty narastało. W końcu wróciła do Warszawy, a następnego dnia poszła do lekarza. Okazało się, że ma wyczerpany organizm i musi iść na zwolnienie. Jak potwierdza nam jej matka, córką targały sprzeczne emocje: z jednej strony miała wszystkiego dość, z drugiej pojawiły się łzy, bo jak mówi Barbara Kowalska, "PZT to dla niej całe życie".

Kilka tygodni wcześniej pani Barbara miała okazję rozmawiać z prezesem Skrzypczyńskim. Pytała, co dalej z kilkoma pracownikami związku, którzy nadal nie znają przyszłości po zamieszaniu z obniżkami pensji. Do tego grona należała także jej córka. Jak przyznaje, "Skrzypczyński zapewniał, że wszystko będzie dobrze".

"Wszyscy byliśmy w szoku"

Beata Kowalska wróciła od lekarza do domu. Jej matka pojechała zaś do biura PZT, by zostawić zwolnienie córki. - Dowiedziałam się, że trzy dziewczyny mają już wyjaśnioną sytuację, a moja córka nie pracuje już w PZT - opowiada nam Barbara Kowalska.

- Wszyscy byliśmy w szoku. Dwa dni temu Beata była najwspanialszym pracownikiem. Wszyscy ją uwielbiali. Gdy potrzebowali coś załatwić w środku nocy, ona zawsze była dostępna. Żyła dla ludzi w PZT - słyszymy od anonimowego pracownika PZT.

Beata Kowalska się załamała. Choć miała propozycje pracy w środowisku tenisowym, nie chciała myśleć o innej działalności niż w PZT. Jednocześnie jej stan zdrowia był nadal słaby. Przeniosła się do rodziców, bo w tym czasie zachorował także jej ojciec. Najpierw dostał udaru, potem miał amputowaną nogę. Dwojgiem chorych ludzi musiała zajmować się wówczas już zaawansowana wiekowo pani Barbara.

Opowiada: - Miałam 75 lat, córka leżała przemęczona, nagle została bez pracy, do tego opieka nad mężem, a ja nie miałam pieniędzy, bo oboje jesteśmy emerytami. Miałam wysokie ciśnienie, a mimo to się nie poddawałam. Chodziłam codziennie do związku wyjaśniać sprawę Beaty, ale nikt nie chciał rozmawiać, a córka dostawała wiadomości typu: "Twoja mama znów się awanturuje".

Jak twierdzi pani Barbara, w listopadzie 2018 r. Mirosław Skrzypczyński odezwał się do Beaty Kowalskiej. Potrzebował jej do organizacji Pucharu Federacji, który w lutym 2019 r. miał odbyć się w Zielonej Górze. Beata Kowalska zgodziła się przyjąć propozycję prezesa. Miała wrócić do związku.

"Wszyscy mnie zawiedli"

Przerwała zwolnienie lekarskie. Następnie razem z matką pojechały do PZT podpisać nową umowę. Jak potwierdzamy u Barbary Kowalskiej, "tam Beata miała usłyszeć, że to prezes Skrzypczyński doprowadził do rozstania się z nią". Dlaczego to było tak ważne? Bo jak twierdzi pani Barbara, jej córka uwielbiała Skrzypczyńskiego. Mimo iż nakładał na nią wiele obowiązków, nie potrafiła powiedzieć o nim złego słowa.

Po tej informacji Beata Kowalska zmieniła zdanie. Nie chciała więcej pracować w PZT. Wróciła do domu, skąd napisała maila: "Znikam dzisiaj. Wszyscy mnie zawiedli". Następnego dnia dostała udaru.

30 listopada Beata Kowalska miała jechać na wydarzenie filmowe, szykowała się do pracy w innej branży. W pewnym momencie źle się poczuła i zadzwoniła do matki. Trafiła do Szpitala Czerniakowskiego, gdzie spędziła kilka tygodni.

To nie był koniec koszmaru. Okazało się, że Beata Kowalska została bez ubezpieczenia. Wraz z matką znalazły się w dramatycznej sytuacji. Pomogli znajomi, ludzie ze środowiska. Barbara Kowalska ma jednak żal. - Najbardziej liczyliśmy na realną pomoc ze strony PZT, której do dziś się nie doczekaliśmy - mówi.

Beata Kowalska

Założył zbiórkę dla Beaty Kowalskiej. Dziś grzmi

- Próbowaliśmy wymóc na Skrzypczyńskim reakcję, ale ten tłumaczył, że nic nie może zrobić. Wystarczyło przywrócić Beatę do pracy i byłaby objęta ochroną rehabilitacyjno-zusowską. Nie wiem, dlaczego to nie zostało zrobione. To czyste bydlęctwo, największe w całej tej historii. Można tylko usiąść i płakać, jak Beata i Barbara zostały potraktowane. To jedno z największych bydlęctw, jakie wydarzyły się w PZT w ostatnich latach - mówi anonimowo jedna z osób, która pracowała w związku i założyła jedną z pierwszych zbiórek pieniędzy dla Beaty Kowalskiej.

- Wie pan, co zrobił Skrzypczyński? Pisał co drugi dzień do mojej córki, że się za nią modli. Nie miałam pieniędzy na leczenie Beaty, a na pogrzeb męża poprosiłam, by ludzie nie kupowali kwiatów, a pieniądze przeznaczali na Beatę. Skrzypczyński mimo to przysłał wieniec. Nie dawał Beacie na leczenie, a nagle dla mojego męża przysłał wieniec. To szczyt wszystkiego. Na zewnątrz będzie się chwalił, jak pomaga - opowiada nam pani Barbara.

Były pracownik związku przyznaje, że w tamtych czasach Skrzypczyński nie rządził jeszcze związkiem w sposób tak samodzielny, jak np. dwa lata później. Miał przeciwników w zarządzie. - Nie umiem wskazać jednej osoby, która doprowadziła do dramatu Beaty. Absolutnie nie zamierzam wybielać Skrzypczyńskiego, ale tam było więcej osób, które mogły zareagować. On oczywiście był prezesem, więc ponosi dodatkową odpowiedzialność z tego tytułu za działania związku - mówi.

Nie chciały się sądzić

Dwa lata temu Beata i Barbara Kowalskie oddały sprawę do sądu pracy. Wnioskują m.in. o ustalenie stosunku pracy i odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Matka przekonuje, że zrobiły to nie z zemsty, a z bezsilności. Nie chciały pozywać PZT, ale jak mówi "nie miały wyjścia". - Jako matka uznałam, że muszę walczyć o jej przyszłość, bo ja mogę odejść każdego dnia będąc w takim wieku - przyznaje. W opłacaniu prawnika pomaga im znajomy.

Beata Kowalska bardzo przejmowała się wszystkimi problemami PZT. - To może zabrzmieć dramatycznie, tym bardziej z ust matki, ale gdy widzę, co dziś dzieje się wokół związku to myślę, że udar uchronił ją przed jeszcze trudniejszymi przeżyciami, jakich doświadczyłaby obecnie. Wiem, jak to brzmi skoro mówimy w jej przypadku o udarze i niepełnosprawności. Jednak udar ją w pewnym sensie uratował - przyznaje.

Od tamtego czasu minęły cztery lata, a żaden z naszych rozmówców nadal nie rozumie, dlaczego Beata Kowalska została tak potraktowana przez PZT. - To można było tysiąć razy załatwić. Sąd nie jest potrzebny - wystarczy odrobina ludzkiej przyzwoitości - mówi przybita pani Barbara. Gdy rozmawiamy, płacze. Przyznaje, że dziś ich sytuacja jest już nieco lepsza, ale w najtrudniejszym momencie nie mogły się doprosić nawet zaproszenia na mecz.

A dlaczego zaproszenia na mecz? Z jednej strony Beata Kowalska zupełnie odcięła się od tenisa. Nie ogląda spotkań, nie śledzi wyników. Z drugiej gdy w tym roku została zaproszona przez Tomasza Świątka, ojca Igi, na spotkanie jego córki podczas turnieju BNP Paribas Poland Open w Warszawie, to po meczu przez chwilę czuła się lepiej. Wizyta dodała jej sił. Największe problemy po udarze ma z ręką, nogą i mową.

Czekają na ruch PZT

- Neuropsycholog powiedziała, że gdyby Beata wróciła do PZT jako wolontariuszka, to by jej to pomogło. Zna tamte środowisko, a jest jej trudno przyswajać nowe rzeczy. Najgorsza kara dla niej to brak możliwości pracy dla związku. Mogłaby tam pomagać i w ten sposób się rehabilitować zamiast na sali gimnastycznej. Niestety nikt ze związku nie chce z nami rozmawiać. Pochowali się ze strachu. Tylko PZT może przywrócić ją do życia - mówi pani Barbara, a jej głos się łamie.

- Beata mówi często, że może trzeba wybaczyć. Ona o nic nie zabiega, jest do tego ostatnią osobą. Ludzie tego zawsze nadużywali. To jej największy błąd, ale trudno zmienić charakter człowieka. Mnie nigdy o nic nie poprosiła. Jest niezwykle skromna. W tej historii pokazujemy taką walkę Dawida z Goliatem - mówi jej bliski znajomy, który pomaga finansowo w kwestiach prawnych.

- Jeśli są anioły na świecie, to córka jest jednym z ich - mówi matka pani Beaty. I dodaje: - Nie zamierzam robić sensacji. Chce tylko pokazać, jak zostałyśmy potraktowane i zaapelować, by związek zainteresował się sprawą. Cały czas piszę prośby do PZT.

A jak dziś czuje się Barbara Kowalska? - Staram się trzymać. Po śmierci męża rok temu nie miałam pieniędzy na lekarstwa dla córki. Byłam w fatalnej sytuacji. Mówiłam sobie, że samobójstwa nie popełnię, ale jeśli ma spaść na Ziemię meteoryt, to jest to najlepsze rozwiązanie. Do takich myśli zostałam doprowadzona - przyznaje.

Przekazali pięć tysięcy złotych

- Większość osób posypałoby się na miejscu pani Barbary. A przecież mówimy o prawie 80-letniej kobiecie. Dla tenisa zrobiła mnóstwo jako zawodniczka, działacz. Jest legendą. Potrafi przegrywać, ale po uczciwej grze. Zderza się z dzisiejszym światem - mówi nam znajomy rodziny Kowalskich.

O sprawę Beaty Kowalskiej zapytaliśmy nowego prezesa PZT Dariusza Łukaszewskiego. Przekazał nam: "Na rzecz Pani Beaty Kowalskiej uruchomiliśmy specjalny rachunek, na który wszyscy chętni mogą dokonywać wpłat. Zebrane środki zostały przekazane bezpośrednio na rachunek wskazany przez rodzinę. Dodatkowo jako zarząd PZT podjęliśmy w drodze uchwały decyzję o przekazaniu 5 tys. zł na jej leczenie. PZT udzieliło także wsparcia opłacając koszty rehabilitacji na łączna kwotę 8 150 zł."

Dodał: "Informujemy, że sprawa Pani Beaty Kowalskiej jest obecnie przedmiotem postępowania sądowego wobec czego do czasu zakończenia sporu w drodze orzeczenia sądowego Polski Związek Tenisowy nie posiada podstaw prawnych do jakichkolwiek dalszych świadczeń na rzecz Pani Beaty Kowalskiej. Pani Beata Kowalska ustanowiła pełnomocnika profesjonalnego, w związku z czym wszelkie kontakty pomiędzy stronami możliwe są wyłącznie przy udziale pełnomocników stron".

Barbara i Beata Kowalskie mieszkają dziś w ośrodku rehabilitacyjnym. Nadal czekają na ruch ze strony Polskiego Związku Tenisowego. Czy się doczekają?