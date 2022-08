Organizatorzy turnieju haniebnie potraktowali Eugenie Bouchard. "Ktoś może mi to wyjaśnić"

Eugenie Bouchard niedawno wróciła do gry po 17 miesiącach przerwy. Kanadyjka rozegrała ostatnie spotkanie 17 marca 2021 roku, gdzie przegrała 5:7, 6:7 z Chinką Lin Zhu (73. WTA). Tenisistka przeszła operację barku w czerwcu 2021 roku, przez co potem nie była klasyfikowana w rankingu WTA. Bouchard ma zamiar skorzystać z tzw. zamrożonego rankingu (pozycji, jaką zajmowała przed falą kontuzji i może dzięki niej być zaproszona przez organizatorów) podczas US Open i przyszłorocznego Australian Open.

Bouchard znieważona podczas turnieju w Vancouver. Zdjęcie w bikini na przepustce

Eugenie Bouchard wzięła udział w turnieju Odlum Brown VanOpen, do którego dostała się dzięki dzikiej karcie. Kanadyjka rywalizowała w pierwszej rundzie z Holenderką Arianne Hartono i przegrała 2:6, 2:6. To był pierwszy mecz Bouchard w tourze po 17 miesiącach przerwy. W trakcie turnieju 28-latka musiała zareagować w mediach społecznościowych, ponieważ na jej przepustce znalazło się niestandardowe zdjęcie. Organizatorzy postanowili dodać do przepustki zdjęcie Kanadyjki w bikini.

"Czy ktoś z organizacji może mi to wyjaśnić?" - zapytała Eugenie Bouchard na Instagramie, oznaczając oficjalne konto turnieju w Vancouver. Zdjęcie w bikini pochodziło z sesji dla magazynu Sports Illustrated w 2018 roku. Później kanadyjska tenisistka pochwaliła się nową przepustką, już z właściwym zdjęciem. Po porażce w singlu Bouchard wystartowała w deblu z Kaylą Cross, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Tam lepszy okazał się japońsko-amerykański duet Miyu Kato - Asia Muhammad (1:6, 3:6).

Eugenie Bouchard zapowiadała się na świetną tenisistkę. W 2014 r. w wieku 20 lat przebojem wdarła się do pierwszej dziesiątki rankingu WTA dzięki świetnym występom w turniejach wielkoszlemowych. Dotarła do półfinałów w Australian Open, Roland Garros i do finału Wimbledonu. Nigdy później nie powtórzyła tych sukcesów. Prześladowały ją kontuzje i trudne do wyleczenia urazy. Swoją sławę dyskontowała poza kortem, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportowych celebrytek.

W tegorocznym Wimbledonie Bouchard zdecydowała się nie wystąpić, po tym jak WTA pozbawiło turniej punktów do rankingu. "Choć kocham Wimbledon i opuszczenie go jest dla mnie smutne, użycie zamrożonego rankingu do tego turnieju bez punktów nie ma sensu. Muszę wybierać mądrze i używać rankingu do turniejów, które pozwolą mi wrócić tam, gdzie chciałabym być" - tłumaczyła Bouchard.