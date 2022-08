Iga Świątek krytykuje piłki. Nadal się nie zgadza. "To nie jest w ogóle ważne"

Piłki tenisowe używane podczas turniejów przygotowujących do US Open 2022 stały się głównym tematem rozmów podczas trwającej imprezy w Cincinnati. Wielu zawodników podzieliło się opiniami na ich temat.

Iga Świątek o piłkach

Piłki używane podczas rozgrywek na kortach twardych w Ameryce Północnej, w tym podczas turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku, różnią się od tych używanych przez cały sezon. Dodatkowo w zawodach kobiecych przed US Open stosowane są inne piłki niż te w turniejach panów.

Dyskusja zaczęła się od wypowiedzi Igi Świątek. Liderka rankingu WTA opowiedziała się przeciwko piłkom marki Wilson, z jakich tenisistki korzystają podczas imprez US Open Series. Polka na konferencji po wygranej ze Sloane Stephens narzekała na piłki. - O mój Boże. Cóż, szczerze, nie lubię ich. Słyszałem, jak wiele tenisistów na nie narzeka. Głównie tenisistki, bo korzystamy z innych piłek niż mężczyźni - mówiła.

Liderka rankingu wyjaśniła, na czym polega problem. - Zasadniczo chodzi o to, że te piłki są lżejsze. Latają jak szalone. W rozgrywkach WTA występuje dziś naprawdę wiele mocno uderzających tenisistek. To nie tak jak 10 lat temu, z wyjątkiem Sereny, gdy dziewczyny grały wolniej, prawda? W tej chwili tenisistki grają bardzo mocno. Wiem, że jest wiele dziewczyn, które narzekają i wiele z nich jest z pierwszej "10" rankingu - dodała Świątek.

Pierwsza rakieta świata wymieniła także wady lżejszych piłek. - Na pewno popełniamy więcej błędów. Nie sądzę, by to było miłe do oglądania przez kibiców. Nie wiem, dlaczego piłki są inne niż męskie. 15 lat temu tenisistki prawdopodobnie doznawały kontuzji łokcia, grając cięższymi piłkami. Piłki zostały zmienione na damskie, ale teraz jesteśmy tak dobrze przygotowane fizycznie, że nie sądzę, by problem miał się powtórzyć - wskazuje Polka.

Badosa i Pegula popierają Świątek

Świątek przyznała: "Nie rozumiem, dlaczego tenisistki grają innymi piłkami niż tenisiści". Do jej wypowiedzi odniosła się na Instagramie Paula Badosa, czwarta rakieta świata. - Stanowczo się z tym zgadzam. Piłki tworzą bardzo niekorzystne warunki do gry dla tenisistek. Potem narzekamy, że jest wiele błędów. Piłki są niemożliwe do kontrolowania - napisała Hiszpanka.

Krytycy mogliby sugerować, że Świątek i Badosa narzekają, bo szybko odpadły z turnieju w Cincinnati. Jednak w turnieju dłużej pozostawała Jessica Pegula, która dotarła do ćwierćfinału. Mimo to Amerykanka zgadza się ze słowami polskiej tenisistki.

Pegula potwierdziła, że wiele innych zawodniczek czuje się podobnie. - Tak, słyszałem, jak Iga o tym mówiła - powiedział Pegula podczas konferencji w Cincinnati. "Ja też nie jestem fanką tych piłek. Szczerze mówiąc, nie sądzę, aby wiele dziewczyn było za tymi piłkami" - dodała.

Pegula wcześniej protestowała przeciwko lżejszym piłkom używanych na turnieju WTA w Dubaju. Przyznała, że zamierza wykorzystać swoją pozycję w Radzie Tenisistek przy WTA, aby wprowadzić zmiany. - Jestem w Radzie Tenisistek i mam nadzieję, że uda nam się razem to wyjaśnić - stwierdziła.

Kvitova i Keys zadowolone

Tymczasem Petra Kvitova i Madison Keys są zadowolone z wyboru piłek podczas turniejów w Ameryce Północne, ponieważ lżejsze i szybsze piłki znacznie bardziej pasują do ich stylu gry. - Uwielbiam te piłki. Nie zmieniajmy ich. To ważne, że możemy nimi grać przed US Open, zwłaszcza dla mojego nadgarstka. Ciężko jej dostosowywać się co tydzień do innych piłek - przyznała Kvitova, która w sobotę w półfinale w Cincinnati zmierzy się właśnie z Keys.

Madison Keys, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Igę Świątek, przyznała: "To są moje ulubione piłki. Ćwiczymy nimi cały czas. Pozostają dość stabilne". Amerykanka dodała, że rozumie, dlaczego Świątek sprzeciwia się lżejszym piłkom, ale jednocześnie przyznaje, że ta okoliczność jej pomaga na korcie.

Nadal nie widzi problemu

Piłki używane na US Open Series chwalili także Daniił Miedwiediew i Taylor Fritz. Z kolei Rafael Nadal był zdania, że korzystanie z różnych piłek tenisowych przed US Open w przypadku tenisistów i tenisistek nie jest aż tak ważne, by należało o tym dyskutować. Zapytany, dlaczego zawodniczki używają lżejszych piłek, przyznał: - Nie wiem, nie mam pojęcia. Ćwiczę na treningach piłkami, którymi potem gram w meczach. Ale nie sądzę, aby był to w ogóle ważny temat.

