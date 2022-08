Wielkie gwiazdy tenisa z dzikimi kartami na US Open. Venus też dostała

W gronie zawodników z dzikimi kartami nie brakuje głośnych nazwisk. Wśród kobiet są dwie byłe triumfatorki turniejów wielkoszlemowych, Amerykanki Venus Williams i Sofia Kenin. Ta pierwsza dwa razy wygrała w singlu US Open (w latach 2000 i 2001), a w sumie triumfowała w siedmiu turniejach wielkoszlemowych. Lata świetnej gry ma jednak za sobą. Ostatni raz w finale turnieju była pięć lat temu - w Singapurze przegrała z Dunką Caroline Woźniacki 4:6, 4:6. Natomiast ostatni mecz wygrała w czerwcu ubiegłego roku - w Londynie z Rumunką Mihaelą Buzarnescu (180. WTA) 7:5, 4:6, 6:3.

Potężny kryzys Kenin

Krócej na kolejny triumf czeka za to jej rodaczka, Sofia Kenin. 23-letnia tenisistka wygrała Australian Open w 2020 roku. W tym samym roku była też w finale Rolanda Garrosa, w którym przegrała z Igą Świątek. Od tamtej pory Sofia Kenin radzi sobie fatalnie. W ubiegłym sezonie w żadnym z turniejów nie awansowała do półfinału. W tym roku gra jeszcze gorzej. Jej bilans to - zaledwie dwa zwycięstwa i aż dziewięć porażek. Mało tego, obecnie ma fatalną serię, aż ośmiu turniejów z rzędu, w których odpadała w pierwszej rundzie! W tych ośmiu spotkaniach wygrała zaledwie dwa sety.

Wśród mężczyzn dziką kartę otrzymał Dominic Thiem, były dwukrotny finalista Roland Garros oraz zwycięzca US Open 2020. W maju tego roku Austriak, który obecnie jest dopiero na 228. miejscu w rankingu ATP wrócił do tenisa. Start w Roland Garros był pierwszym turniejem wielkoszlemowym od właśnie występu we Francji w ubiegłym roku. To efekt jego problemów z nadgarstkiem. Potem opuścił Wimbledon, US Open i tegoroczny Australian Open.

Thiem powoli próbuje wrócić do dobrej dyspozycji. W lipcu grał w czterech turniejach na kortach ziemnych. Najlepiej spisał się w Gstaad, gdzie awansował do półfinału. W tej fazie pokonał go Włoch Matteo Berrettini (15. ATP) 6:1, 6:4.

US Open rozpocznie się 29 sierpnia. W zawodach głównych pewnych udziału jest pięcioro Polaków: liderka światowego rankingu, Iga Świątek, Magda Linette (66. WTA), Magdalena Fręch (84. WTA), Hubert Hurkacz (12. ATP) oraz Kamil Majchrzak (89. ATP).

Tytułów sprzed roku bronią Brytyjka Emma Raducanu oraz Rosjanin Daniił Miedwiediew.

Lista zawodników z dzikimi kartami do US Open:

Kobiety: Harmony Tan (Francja, 111. WTA), Coco Vandeweghe (USA, 124. WTA), Elizabeth Mandlik (USA, 143. WTA), Jaimee Fourlis (Australia, 151. WTA), Sofia Kenin (USA, 415. WTA), Peyton Stearns (USA, 329. WTA), Eleana Yu (USA, 751. WTA), Venus Williams (USA, 1500. WTA),

Mężczyźni: JJ Wolf (USA, 83. ATP), Ugo Humbert (Francja, 155. ATP), Rinky Hijikata (Australia, 199. ATP), Emilio Nava (USA, 200. ATP), Dominic Thiem (Austria, 228. ATP), Ben Shelton (USA, 229. ATP), Sam Querrey (USA, 278. ATP), Learner Tien (USA),