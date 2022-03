Niebywałe. Głupota Nicka Kyrgiosa nie ma granic. Skandal to mało powiedziane [WIDEO]

Nick Kyrgios nieraz szokował świat tenisa skandalicznym zachowaniem. W czasie meczów Australijczyk wdaje się w kłótnie z sędziami i łamie rakiety. Do podobnej sytuacji doszło w ćwierćfinale Indian Wells.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek będzie liderką rankingu WTA? "Pytanie nie czy, a kiedy"

Skandaliczne zachowania Nicka Kyrgiosa. "To się musi skończyć"

Kalifornijski turniej był dla niego dopiero trzecim, w którym wziął udział, od września ubiegłego roku. Wcześniej Australijczyk bez powodzenia występował w wielkoszlemowych US Open oraz Australian Open. Kyrgios (132. WTA) prezentował się bardzo dobrze i dotarł do ćwierćfinału, gdzie mierzył się z Rafaelem Nadalem.

Sakkari i Badosa komplikują sytuację Igi Świątek. Ależ walka

Wyrównane spotkanie zakończyło się zwycięstwem Hiszpana 7:6, 5:7, 6:4, co dla walczącego o powrót do dawnej formy Kyrgiosa można było uznać za udany wynik. Australijczyk miał jednak inne zdanie.

Szokujące wyznanie Kyrgiosa. Opowiedział swoją historię. "To ja trzy lata temu"

Po meczu doszło do kolejnego skandalu z jego udziału. Na jednym z nagrań widać, jak Kyrgios dziękuje Nadalowi za grę, a później rzuca rakietą w ziemię. Rzut był na tyle mocny, że ta odbiła się od kortu i prawie wylądowała na trybunach, niemal trafiając przy tym chłopca od podawania piłkę. Gdyby ten nie zrobił uniku, mogłoby dojść do tragedii. Wyraźnie wściekły Kyrgios nawet nie przeprosił za skandaliczne zachowanie.

- To musi się skończyć, on nie jest sam na korcie. Nie jestem przeciwny rozbijaniu rakiet, o ile nikt nie jest zagrożony i nie lekceważy to przeciwnika/oficjela, ale jest coś smutnie symbolicznego w tym, że czołowy sportowiec prawie uderza młodego chłopca. Niewłaściwy wzór do naśladowania - napisał Christopher Clarey, dziennikarz "New York Times" zajmujący się tenisem.

Zwycięzca tego meczu Rafael Nadal zmierzy się z Carlosem Alcarazem (19. WTA) w półfinale Indian Wells. 18-letni Hiszpan został okrzyknięty jego następcą.