Jest godzina meczu Igi Świątek w półfinale Indian Wells. Halep już czeka

Iga Świątek potwierdza fenomenalną formę podczas Indian Wells. Polka rozkręca się z meczu na mecz. Po trzech trzeciosetowych bojach potrzebowała zaledwie 57 minut, aby pokonać w ćwierćfinale Madison Keys 6:1, 6:0. Z kim i kiedy Polka zmierzy się w meczu o finał kalifornijskiego turnieju?

Zobacz wideo Iga Świątek będzie liderką rankingu WTA? "Pytanie nie czy, a kiedy"

Iga Świątek zagra z Simoną Halep o finał Indian Wells. To jej wielka rywalka

W półfinale na Polkę czeka jej wielka rywalka Simona Halep (26. WTA) Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą trzykrotnie, z czego dwa z tych spotkań wygrała doświadczona Rumunka. Do historii przeszło ich starcie z 2019 roku, kiedy to Halep wygrała z Polką w 1/8 finału Roland Garros. Halep nie dała jej szans i w zaledwie 45 minut wygrała 6:1, 6:0. Od tego spotkania minęły jednak prawie trzy lata i aktualnie faworytką spotkania jest Świątek, co pokazuje jak szybko rozwinęła się polska tenisistka. Po raz ostatni zawodniczki mierzyły się w 1/8 finału Australian Open 2021. Wtedy też lepsza okazała się Halep, która wygrała 3:6, 6:1, 6:4.

To dlatego Iga Świątek gra jak wielka mistrzyni. Ekspert: Zmieniły się dwie rzeczy

Simona Halep (26. WTA) również radzi sobie świetnie podczas tegorocznej edycji Indian Wells. Rumunka jak dotąd przegrała tylko jednego seta - w pierwszej rundzie z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (6:2, 4:6, 6:2). Następnie Halep wygrywała z Amerykanką Cori Gauff (6:3, 6:4), swoją rodaczką Soraną Cirsteą (6:1, 6:4) i Chorwatką Petrą Martić (6:1, 6:1).

Jeśli Polka przejdzie Halep, w finale Indian Wells zmierzy się ze zwyciężczynią pary Sakkari (6. WTA) - Badosa (7. WTA). Mecz będzie istotny również dlatego, bo może zadecydować o tym, czy po turnieju Świątek będzie już drugą rakietą świata. Stanie się tak, jeśli do finału wejdzie Greczynka Sakkari.

Wybitne zagranie Igi Świątek. Niebywałe. Keys tylko popatrzyła [WIDEO]

Indian Wells. Świątek - Halep. Gdzie i kiedy oglądać mecz o finał? [Transmisja TV, stream online]

Niestety nie mamy dobrych wieści dla kibiców z Polski. Spotkanie Świątek - Halep rozpocznie się po godzinie 2:00 czasu polskiego. Po nim na kort wyjdą Sakkari oraz Badosa. Mecz Polki będzie transmitowany na antenie Canal+Sport, a także na platformie Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.