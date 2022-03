Sakkari i Badosa komplikują sytuację Igi Świątek. Ależ walka

Ćwierćfinałowe starcie z Madison Keys miało być dla Igi Świątek najtrudniejszym wyzwaniem podczas tegorocznego Indian Wells. W końcu Amerykanka niedawno triumfowała w rywalizacji WTA 250 w Adelajdzie, a w kalifornijskim turnieju bardzo pewnie poradziła sobie z dotychczasowymi rywalkami. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i Polka w zaledwie 57 minut uporała się z Amerykanką, triumfując 6:1, 6:0.

Pozycja wiceliderki rankingu oddala się. Rywalki Igi Świątek awansowały do półfinału

Dzięki zwycięstwu Iga Świątek awansowała do półfinału Indian Wells. Oprócz tego pojawiła się jednak szansa na awans na drugie miejsce w rankingu WTA. Dla polskiej tenisistki byłby to zdecydowanie najlepszy wynik w karierze, bo do tej pory najwyżej była czwarta. Wyrównałaby tym samym rekord Agnieszki Radwańskiej, która była do tej pory najwyżej sklasyfikowaną Polką w historii.

Choć Polka jest blisko tego celu, to nie wszystko w kwestii rankingu zależy od Świątek. Sprawa skomplikowała się w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu, kiedy to awans do półfinału wywalczyły Maria Sakkari i Paula Badosa. Greczynka pokonała w ćwierćfinale Jelenę Rybakinę (7:5, 6:4), a Hiszpanka Wieronikę Kudiermietową (6:3, 6:2). Obie tenisistki również zachowały swoje szanse na zajęcie pozycji wicelidera.

Co musi się stać, aby Iga Świątek była druga w rankingu WTA?

Obecnie rankingu WTA Live Polka z dorobkiem 5166 punktów jest już druga. Jednak zarówno Paula Badosa, jak i Maria Sakkari mogą zająć drugą pozycję w przypadku zwycięstwa w Indian Wells. Hiszpanka maksymalnie może mieć 5400 punktów i straci szansę na drugie miejsce, jeżeli Świątek awansuje do finału (wtedy 20-latka będzie miała 5426 punktów). Wciąż w grzej pozostaje Sakkari, która w przypadku wygranej będzie miała 5435 punktów.

Może się więc okazać, że kwestia triumfu w całym turnieju i pozycji wiceliderki rankingu rozstrzygnie się w finale pomiędzy Polką a Greczynką. Najlepszym scenariuszem byłby awans Świątek i Badosy. Wtedy Polka jeszcze przed finałem byłaby pewna drugiego miejsca w rankingu WTA.

W półfinale w Indian Wells Iga Świątek zmierzy się z Rumunką Simoną Halep (26. WTA), która rozbiła Chorwatkę Petrę Martić (79. WTA) 6:1, 6:1. To spotkanie ma zostać rozegrane w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.