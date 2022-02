Szokujące wyznanie Kyrgiosa. Opowiedział swoją historię. "To ja trzy lata temu"

Nick Kyrgios to jedna z najbarwniejszych postaci światowego tenisa. Australijczyk swoim zachowanie i niestandardowymi wypowiedziami często wzbudza sporo kontrowersji. Na swoim koncie ma nie jedną kłótnię z sędzią i niejedną zniszczoną rakietę na korcie.

Pomimo trudnego charakteru Kyrgios ma na swoim koncie kilka sukcesów. Zdecydowanie największy i najważniejszy dla niego jest ten z tego roku. Australijczyk w parze ze swoim rodakiem Thanasim Kokkinakisem triumfował w deblowej rywalizacji w Australian Open. W finale w wielkim stylu pokonali inną australijską parę Ebden/Purcel 7:5, 6:4.

Kyrgios szokuje swoimi wyznaniami. "Odepchnąłem rodzinę i przyjaciół"

Kyrgios ma jednak na swoim koncie także gorsze wybryki niż masa kontrowersyjnych wypowiedzi. Australijczyk miał swego czasu spore problemy z alkoholem i narkotykami oraz jak sam właśnie przyznał także myśli samobójcze. 26-letni tenisista opowiedział o swoich demonach w specjalnym poście na Instagramie.

- To ja 3 lata temu na Australian Open. Większość z was pomyślałaby, że dobrze sobie radziłem psychicznie lub cieszyłem się życiem… to był jednak jeden z moich najciemniejszych okresów. - tak rozpoczął swój poruszający wpis Kyrgios.

- Jeśli przyjrzysz się uważnie, na moim prawym ramieniu zobaczysz, jak się krzywdziłem. Miałem myśli samobójcze i dosłownie walczyłem, aby wstać z łóżka, nie mówiąc już o występie przed milionami. Byłem samotny, przygnębiony, załamany. Nadużywałem alkoholu, narkotyków, odepchnąłem rodzinę i przyjaciół. Czułem się, jakbym z nikim nie mógł rozmawiać ani nikomu ufać. Było to wynikiem zamknięcia się i odmowy oparcia się na moich bliskich. Po prostu przesuwania się krok po kroku, aby być pozytywnym, Wiem, że życie z dnia na dzień może wydawać się coraz bardziej męczące, czasem wręcz niemożliwe - kontynuował Australijczuk.

Na szczęście ostatecznie Kyrgiosowi udało się zwalczyć problemy. - Z dumą mogę powiedzieć, że doszło do całkowitej zmiany i mam zupełnie inne spojrzenie na wszystko - zakończył tenisista.