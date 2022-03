To dlatego Iga Świątek gra jak wielka mistrzyni. Ekspert: Zmieniły się dwie rzeczy

Półfinał w Adelajdzie, półfinał Australian Open, zwycięstwo w Dubaju, co najmniej półfinał w Indian Wells - początek sezonu 2022 w wykonaniu Igi Świątek jest kapitalny. Polska tenisistka zasłużenie zbiera pochwały od ekspertów.

- Forma Igi w ostatnich tygodniach zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jej konsekwencja w grze i odporność sprawiły, że jest najbardziej regularną tenisistką w rozgrywkach WTA. Dobrze widzieć, jaką ma pewność siebie. Pokazuje, że należy do światowej czołówki - mówi w rozmowie ze Sport.pl Tony Fairbairn z popularnego portalu tenisowego UbiTennis.

Widać różnicę

W grudniu doszło do zmiany trenera polskiej tenisistki. Po czterech latach współpracy Świątek rozstała się z Piotrem Sierzputowskim. Jego miejsce zajął Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej. - Po zmianie trenera zmieniły się dwie rzeczy. Jest o wiele bardziej agresywna w swojej grze, zwłaszcza przy serwisie, co pozwala jej na większą dominację. Wzrosła także jej odporność psychiczna, aby nie denerwować się, gdy przegrywa pierwszego seta - wskazuje Faibairn.

Statystyki potwierdzają przemianę. W poprzednim sezonie Polka wygrała tylko trzy mecze, w których przegrała pierwszego seta: z Kają Juvan w Melbourne, z Barborą Krejcikovą w Rzymie oraz z Fioną Ferro w US Open. W tym sezonie zwyciężyła już w pięciu takich spotkaniach: z Soraną Cirsteą i Kaią Kanepi w Australian Open oraz w Indian Wells z Angeliką Kerber, Clarą Tauson i Angeliną Kalininą.

Na uwagę zwraca także doskonałe przygotowanie fizyczne Świątek. Mimo rozegrania trzech spotkań trzysetowych w meczu z Madison Keys wyglądała bardzo świeżo i bez problemu ograła uznaną Amerykankę 6:1, 6:0.

W Polsce zmiana szkoleniowca przez Świątek była odbierana w kategoriach niespodzianki. Tym bardziej że kilka dni przed tą decyzją tenisistka pojawiła się z Sierzputowskim na konferencji prasowej podsumowującej sezon 2021. - Nie zdziwiłem się zmianą, bo to tylko kwestia czasu, gdy potrzebne były nowe pomysły. Widać też było, że Świątek stawała się coraz bardziej emocjonalna na korcie i potrzebowała trochę doświadczenia w swoim zespole, co wnosi Wiktorowski - wskazuje nasz rozmówca.

Najbardziej regularna

W meczu o finał w Kalifornii Iga Świątek zmierzy się z Simoną Halep. Polka i Rumunka grały ze sobą już trzy razy. Nasza tenisistka zwyciężyła w pamiętnym spotkaniu na Roland Garros 2020, gdy sięgnęła po tytuł wielkoszlemowy. Przegrała zaś z Halep na Roland Garros 2019 oraz podczas Australian Open 2021. - Jej szanse przeciwko Halep będą bardzo duże, zwłaszcza jeśli utrzyma formę z ostatnich spotkań. Jednak Iga będzie musiała uzbroić się w cierpliwość. Halep będzie starała się przedłużać wymiany, to może być długi mecz - przewiduje Faibairn. Ten półfinał odbędzie się w piątek. Transmisja w Canal Plus Sport.

W środowisku tenisowym pojawia się coraz więcej głosów, że Iga Świątek to w tym momencie najlepsza tenisistka na świecie. - Myślę, że Iga jest zdecydowanie najbardziej regularną tenisistką, choć dla mnie to Ash Barty [liderka rankingu WTA - przyp. red.] jest wciąż najlepsza. Gdy Barty startuje, niewiele dziewczyn jest w stanie zbliżyć się do jej poziomu. Świątek jeszcze nie jest na tym poziomie, ale w przyszłości może śmiało aspirować do roli liderki rankingu - kończy nasz rozmówca.

W zależności od ostatecznych wyników turnieju w Indian Wells Iga Świątek może awansować na drugie miejsce w rankingu WTA.