Takie szanse ma Iga Świątek w Australian Open. Ekspert przemówił i wyklucza liderkę

W Australian Open łącznie zobaczymy pięcioro Polaków. W kategorii mężczyzn będziemy mogli obejrzeć Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Panie natomiast będą reprezentować Iga Świątek, Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Turniej rozpocznie się w poniedziałek 17 stycznia, jednak większość naszych tenisistów swoje mecze rozegra dzień później.

Iga Świątek w pierwszej rundzie zmierzy się z Brytyjką Harriet Dart, która awansowała po trzech rundach kwalifikacyjnych. Magda Linette z kolei będzie walczyć o drugą rundę Australian Open z Łotyszką Anastasiją Sevastovą. Najtrudniejsze zadanie w pierwszej rundzie zdecydowanie czeka Fręch, ponieważ jej rywalką będzie Rumunka, Simona Halep.

Na turnieju Wielkiego Szlema nie zabraknie nazwisk ze ścisłej czołówki. Ashleigh Barty weźmie udział w Australian Open po kilku tygodniach przerwy, o której zdecydowała na koniec 2021 roku. Z tego powodu liderka światowego rankingu nie zagrała w WTA Finals. W pierwszej rundzie Australijka zagra z Ukrainką, Łesią Curenko. Do walki wróci też Naomi Osaka, zwyciężczyni Australian Open w 2019 i 2021 roku. Japonka zmagała się z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Wiele osób, a w szczególności Australijczycy, stawiają Ashleigh Barty w roli faworytki do wygrania Australian Open. Według "Caesars Sportsbook" liderka światowego rankingu ma największe szanse na wygraną, co można postawić po kursie 2,75. Drugą zawodniczką, która zdaniem bukmachera, ma niemal równie duże szanse na końcowy sukces jest Naomi Osaka (kurs 5,5). Wszystko przez dorobek Japonki, która ma na swoim koncie cztery sukcesy w turniejach wielkoszlemowych.

Wysoko w przewidywaniach postawiona jest Iga Świątek (kurs 12,00). Polka znalazła się wśród pierwszych czterech najlepiej ocenionych zawodniczek. Wyprzedza ją jedynie Garbine Muguruza (kurs 10,00). Tuż za naszą tenisistką są Anett Kontaveit (kurs 14,00) i Simona Halep (kurs 14,00).

Nieco inne zdanie na ten temat ma ekspert, Gavin Mair. - To wielki znak zapytania: czy Barty poradzi sobie z presją związaną z walką o wielki tytuł w swojej ojczyźnie? W zeszłym roku poczuła presję oczekiwań mediów, co zaowocowało niespodziewanym załamaniem w ćwierćfinałowym meczu z Karoliną Muchovą - tłumaczy swój wybór Mair. Dlatego też nie włącza Barty do walki o tytuł.

Gavin Mair ma duże doświadczenie w typowaniu zwyciężczyń w turniejach Wielkiego Szlema. Ekspert przewidział m.in. wygranie French Open przez Igę Świątek w 2020 roku, a trzy lata wcześniej ten sam sukces przypisał Jelenie Ostapenko. Ashleigh Barty ma na swoim koncie 14 sukcesów w turniejach WTA, ale tylko dwa w Wielkim Szlemie. W 2019 roku zwyciężyła French Open, a w ubiegłym Wimbledon.

Poniżej lista z kursami przygotowana przez Caesars Sportsbook przed Australian Open 2022: