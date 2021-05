Iga Świątek poznała kolejną rywalkę! Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek wygrała w poniedziałek z Alison Riske w I rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polka rozpoczęła nie najlepiej, bo już na samym początku straciła aż cztery gemy z rzędu. Amerykanka jednak skreczowała przy stanie 5:4 dla Świątek z powodu urazu stawu skokowego. Dzięki temu to polska tenisistka zagra w kolejnej rundzie.

- Nie w taki sposób chciałabym wygrywać, ale jest druga runda w Rzymie. Alison, trzymam kciuki za powrót do zdrowia - skomentowała swoje zwycięstwo Iga Świątek na Twitterze.

Jasny przekaz Igi Świątek: Nie w taki sposób chciałabym wygrywać

Iga Świątek zagra w II rundzie turnieju WTA w Rzymie. Dwie możliwe rywalki

Iga Świątek czekała na to, by dowiedzieć się, z kim zagra w II rundzie turnieju w Rzymie. Rywalką Polki jest Madison Keys (23. WTA), która wygrała 2:1 (4:6, 6:2, 7:5) w pojedynku z inną Amerykanka Sloane Stephens (65. WTA). Ich trwający dwie i pół godziny mecz odbył się we wtorek w godzinach przedpołudniowych

Według rankingu WTA faworytką amerykańskiego pojedynku była Madison Keys, która zajmuje w nim 23. pozycję. Mimo niespodzianki w pierwszym secie 26-letnia Amerykanka poradziła sobie z bardziej doświadczoną i utytułowaną rywalką. W meczu II rundy faworytką będzie Iga Świątek, gdyż Keys nie znajduje się w zbyt wysokiej formie. W 2021 najdalej dotarła do II rundy w Dubaju.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek w II rundzie turnieju w Rzymie?

Mecz II rundy turnieju WTA w Rzymie z udziałem Igi Świątek odbędzie się w środę 12 maja. Nie wiadomo jeszcze, o której godzinie Polka pojawi się na korcie. Transmisję spotkania będzie można oglądać w Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +.

