"Tata Giorgi jest bardzo szalony" - arbiter poprosiła o ochronę w czasie meczu w Rzymie!

Podczas pojedynku Hiszpanki Sary Sorribes Tormo (51. WTA) z Włoszką Camilą Giorgi (83. WTA) pani arbiter Lara Morgane zmuszona była poprosić ochronę obok jej miejsca. A to dlatego, że awanturował się ojciec Włoszki - Sergio Giorgi.

Pani Arbiter bała się ojca tenisistki

- Jeśli jest to możliwe, to poprosiłabym, by stanął ktoś obok mnie, bo tata Giorgi jest bardzo szalony. Chciałabym tutaj kogoś - powiedziała Lara Morgane przez krótkofalówkę do organizatorów meczu.

Mecz ten był bardzo długi, najdłuższy w tym roku. Trwał blisko cztery godziny, a Giorgi przegrała 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 5:7. Włoszka w trzecim secie nie wykorzystała wysokiego prowadzenia aż 4:0, a potem 5:3. Mało tego, w ostatnich czterech gemach przegrała aż 16 z 18 piłek!

W kolejnej rundzie Sara Sorribes Tormo zagra z Białorusinką Aryna Sabalenką. W turnieju w Rzymie cały czas gra też Iga Świątek, której rywalka w I rundzie - Alison Riske skreczowała przy stanie 4:5, 40:40 dla Polki z powodu kontuzji nogi.