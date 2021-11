Major 2021. Esportowcy wracają do gry przed publicznością. Pierwszy raz od dwóch lat

Ostatnie pięć dni były pełne emocji dla fanów CS:GO z całego świata. Odbywała się bowiem faza Legend w ramach fazy Legend PGL Major Stockholm, podczas której mogliśmy obserwować szesnaście najlepszych drużyn z całego globu.

NiP jedynym zespołem, który zagra w play-offach u siebie

Ten etap rozgrywek został zwieńczony podczas wtorkowego wieczoru. Ninjas in Pyjamas po długim boju z Copenhagen Flames zaklepali ostatnie miejsce w play-offach. Dla nich występ na Avicii Arenie w Sztokholmie przy pełnej publiczności będzie niewątpliwie miał ogromne znaczenie, wszak to szwedzki zespół, który będzie miał okazję wystąpić przed własną publiką.

Nie tylko NiP miał we wtorek powody do świętowania. Miejsce w play-offach zapewnili sobie również gracze Virtus.pro oraz Teamu Vitality. Reprezentanci pierwszej z wymienionych formacji długo męczyli się z FaZe Clanem, aczkolwiek finalnie wyszli zwycięsko. Za to Francuzi pewnie poradzili sobie z Entropiq.

Faza pucharowa już w czwartek

Teraz czeka nas dzień przerwy od emocji związanych z PGL Major Stockholm, bowiem pierwsi zawodnicy pojawią się w Avicii Arenie w czwartek. To wtedy będziemy mogli śledzić dwa pierwsze ćwierćfinały - G2 Esports kontra NiP oraz Heroic kontra Virtus.pro. Za to w piątek zmierzą się ze sobą reprezentanci Natus Vincere i Vitality oraz Gambit Esports i FURII. Zmagania w oba dni zaczną się o godzinie 16:30, natomiast półfinały i finał będą miały miejsce kolejno w sobotę i niedzielę.

Za polską transmisję turnieju PGL Major Sztokholm 2021 odpowiada agencja gamingowa Fantasyexpo we współpracy z firmą FRENZY. Transmisję można oglądać w serwisie Twitch na kanale twitch.tv/izakooo.