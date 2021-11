Pashabiceps zagości na prestiżowej imprezie. Powrót po dwóch latach

Pashabiceps co prawda nie jest już aktywnym graczem, ale w różnych rolach odnajduje się w środowisku esportowym. Tym razem będzie gościem specjalnym dużego turnieju – V4 Future Sports Festival – na którym gościł już dwa lata temu.

Pasha wraca do Budapesztu

V4 Future Sports Festival wraca do żywych – w 2020 roku z powodu pandemii turniej dla Grupy Wyszehradzkiej się nie odbył. Teraz jednak na Węgrzech nie ma takich ograniczeń, które zablokowałyby ponownie rozgrywki. W związku z tym w Budapeszcie w dniach 14-21 listopada będzie trwać święto esportu, a zawodnicy CS:GO będą walczyć o pulę wynoszącą 300 tysięcy euro. Na imprezie pojawią się przedstawiciele z Polski – to x-kom Ago i Wisła All in! Games Kraków.

Organizator by urozmaicić rozgrywki, zaprosił do siebie Jarosława „pashabiceps" Jarząbkowskiego. 33-latek pojawi się w stolicy Węgier w formie gościa. 2 lata temu odnalazł się w tej roli fantastycznie – zaliczył mocne wejście, wynosząc na rękach ze studia jednego z ekspertów, znajdującego się na wizji. Pojawił się również na scenie, a także na transmisji turnieju. Rzucał żarty i rozbawiał publiczność.

Znakomicie zbudowana marka

Pasha z profesjonalnym esportem od dłuższego czasu nie ma już nic wspólnego, mimo to nadal jest aktywny w tym środowisku. Polak kilka dni temu był w Sztokholmie na PGL Major w roli rezerwowego Teamu Liquid. Z organizacją zaś współpracuje od dawna jako etatowy streamer.

Ponadto Jarząbkowski posiada ogromne konta na mediach społecznościowych, które wciąż cieszą się sporą popularnością. 33-latek w minione wakacje zorganizował również obóz esportowo-rekreacyjny. Mimo esportowej „emerytury" wciąż jest aktywny i zapamiętany przez kibiców. To efekt długoletniej budowy swojego wizerunku. Teraz pasha może korzystać z tego, co udało mu się zbudować podczas niesamowitej kariery.

