Tak Anglicy nazwali to, co zrobiła reprezentacja Polski na Euro

Reprezentacja Polski ma za sobą historyczny udział w Euro 2025. Zawodniczki Niny Patalon przegrały z Niemkami 0:2, następnie ze Szwedki 0:3, a na końcu pokonały 3:2 Dunki, co pozwoliło im zająć trzecie miejsce w tabeli grupy C. - Moje dziewczyny pokazały coś, co może być nawozem na to, że wszystkie małe dziewczynki w Polsce zakochają się w piłce nożnej, przez co w przyszłości będziemy mieli wiele piłkarek. One są wzorem do naśladowania - mówiła po ostatnim meczu selekcjonerka reprezentacja Polski Nina Patalon.

Anglicy docenili grę reprezentacji Polski na Euro 2025

Po zmaganiach w fazie grupowej brytyjski "The Guardian" postanowił podsumować fazę grupową turnieju w Szwajcarii i ostatecznie umieścił reprezentację Polski na 12. miejscu przed Portugalią, Danią, Walią i Islandią, a za Belgią, Holandią i Finlandią, a więc zespołami, które również zajęły trzecie miejsca w swoich grupach.

"Pierwszy w historii Polski udział w wielkim turnieju dał trenerce Ninie Patalon i jej drużynie mnóstwo nauki i wspomnień, które pomogą im w budowaniu zespołu" - czytamy w artykule (cytat za przegladsportowy.onet.pl). Anglicy podkreślili debiutanckie trafienie oraz pierwszą wygraną na Euro.

"Mimo porażki, występ w meczu otwarcia z Niemcami był godny podziwu. To ekscytujący czas dla kobiecej piłki nożnej w Polsce, a ten okres, choć krótki, będzie w tym pomocny" - podsumowano.

