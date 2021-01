Niepocieszony swoim miejscem Stoch powiedział piękne słowa o Kubackim

Po pierwszej serii piątkowego konkursu Kubacki był na drugiej, a Stoch na trzeciej pozycji. Ostatecznie skoczek z Zębu spadł tuż za podium, a na trzecim miejscu zawody zakończył Piotr Żyła. Kubacki je wygrał, w drugiej serii uzyskał aż 144 metry i poprawił rekord skoczni.

- To było bardzo dobre otwarcie tego roku. Super się dzisiaj skakało. Bardzo dobry dzień, bardzo dobre skoki. Co tu dalej mówić? Mogę jedynie dodać, że to, co zrobił Dawid, to klękajcie Narody! - stwierdził Stoch w rozmowie z Eurosportem po drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen.

- Może trochę przykre to jest dla mnie, ta czwarta pozycja. No, ale co zrobić? Poza tym jest super, że jakby swoje podium oddaję na rzecz Piotrka. Oczywiście, on sam sobie to podium wywalczył - dodał Stoch. Skoczek stwierdził, że nie do końca wie, co się stało w jego drugim skoku, gdy uzyskał 132 metry. - Wydawało mi się, że wszystko było w porządku, a potem jakby mnie ktoś ściągnął na dół. Nie wiem, czy to odbicie nie było aż tak upłynnione i przez to zabrakło mi w końcówce trochę prędkości, czy to było przez wiatr. Cieszmy się tym Nowym Rokiem! - zakończył Polak.

Stoch jest wyżej od Kubackiego w aktualnej klasyfikacji generalnej 69. Turnieju Czterech Skoczni. Jest trzeci i traci do lidera Halvora Egnera Graneruda 6,7 punktu. Kubacki ma stratę 8,6 punktu. Siódmy jest Andrzej Stękała, a dziesiąty Piotr Żyła. Kolejne zawody TCS przewidziano na sobotę i niedzielę w Innsbrucku. Pierwszego dnia zaplanowano oficjalne treningi i kwalifikacje, a 3 stycznia odbędzie się konkurs. Relacje na żywo na Sport.pl.

