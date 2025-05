Zawrzało na Twitterze po mistrzostwie dla Lecha. Oto co napisał Boniek

W ostatniej kolejce ekstraklasy rozstrzygnęły się losy mistrzostwa Polski. W walce pozostawały Lech Poznań i Raków Częstochowa. Ostatecznie po tytuł sięgnęła ekipa z Poznania, która pokonała Piast Gliwice 1:0, choć o zwycięstwo musiała drżeć do samego końca. Raków natomiast wygrał 2:1 z Widzewem Łódź i zakończył zmagania na drugim miejscu.

Eksperci podsumowali triumf Lecha

Lech zdecydowanie zasłużył na mistrzostwo kraju. Sukces klubu szybko skomentowali dziennikarze i eksperci. "Lech udowodnił, że bez Skorży też może stworzyć zespół na miarę mistrzostwa. Wielka praca Frederiksena i jego ludzi. W rok od pikniku i "pedro, pedro" z Koroną do mistrzostwa. Chociaż dziś to wisiało na włosku" - napisał Damian Smyk.

"Kiedy słyszę Lech, widzę widowiska z Legią, Jagiellonią, Pogonią, Widzewem czy Puszczą. Widzę genialne momenty Afonso Sousy, Alego Gholizadeha czy Patrika Wålemarka. Widzę świetny, elastyczny, powtarzalny atak pozycyjny. Brawo Lech, Kolejorz KKS. Zasłużenie" - dodał Mateusz Janiak.

"Lech Mistrzem Polski. Gratulacje dla Trenera, Drużyny, Kibiców no i całej góry z Prezesem Rutkowskim na czele" - napisał Zbigniew Boniek.

"Gratulacje Lech Poznań. Ta ekipa najbardziej zasłużyła na Mistrza. Gra z polotem i nie najbardziej równy jak Raków, ale najlepszy jakościowo sezon ze wszystkich drużyn ligi. Zasłużenie" - napisał Samuel Szczygielski.

"Gratulacje dla Lecha i jego kibiców! Bawcie się długo i głośno" - krótko dodał Przemysław Langier.

Emocji nie skrywali dziennikarze związani z Poznaniem. "Dziewiąty raz to przeżywam. MISTRZ! Wielkie gratulacje" - napisał Radosław Nawrot.

"No to oficjalnie: Lech Poznań po raz dziewiąty mistrzem! Po "spokojnym" 1:0... miasto lidera zamienia się... w piłkarską stolicę Polski! Kolejorz Great Again! Niels Frederiksen pierwszym zagranicznym trenerem, który osiągnął coś z Lechem. W Poznaniu czas na piękny wieczór" - dodał Dawid Dobrasz.

"Lech Poznań po raz dziewiąty został mistrzem Polski. Kibice stracili dziś wiele lat życia, sam nigdy nie przeżyłem tyle emocji przy Bułgarskiej. Radość będzie jednak niezapomniane, a Międzynarodowe Targi Poznańskie czekają na bohaterów. Lech sam wyszarpał sobie ten tytuł!" - skwitował Radosław Laudański.