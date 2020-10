Organizatorzy MŚ w Oberstdorfie chcą kibiców na skokach i biegach

MŚ w Oberstdorfie są zaplanowane od 23 lutego do 7 marca 2021 roku. Pandemia nie odpuszcza i w wielu europejskich krajach notowane jest bardzo dużo przypadków zakażenia koronawirusem. W Niemczech, gdzie ma się odbyć impreza, w ciągu ostatniej doby stwierdzono ich 7334.

MŚ w Oberstdorfie mogą się odbyć z udziałem kibiców. "Traktujemy sprawę pandemii bardzo poważnie"

Portal augsburger-allgemeine.de sugeruje, że w trakcie MŚ w Oberstdorfie mogłoby wziąć udział 2500 fanów podczas konkursu skoków na skoczni Schattenbergschanze. Natomiast 2000 widzów mogłoby śledzić zmagania najlepszych biegaczek i biegaczy narciarskich na stadionie. - Traktujemy sprawę pandemii bardzo poważnie. Nie chcemy stwarzać ryzyka i pozostajemy w dobrym nastroju. Inaczej jest zostać mistrzem świata przy pustych trybunach niż chociażby przy udziale 2000 kibiców na stadionie narciarskim - powiedział Moritz Beckers-Schwarz, jeden z dyrektorów komitetu organizacyjnego MŚ 2021 w Oberstdorfie.

Trzecie MŚ w Oberstdorfie. Dwa konkursy indywidualne pań

Międzynarodowa Federacja Narciarska zdecydowała, że podczas MŚ w Oberstdorfie 2021 panie powalczą o medale w dwóch konkursach indywidualnych. Oprócz zawodów na normalnym obiekcie przeprowadzone zostaną także dodatkowe na dużej skoczni. To trzeci raz, kiedy to niemieckie miasto organizuje światowy czempionat. Wcześniej odbywał się tam w 1987 i 2005 roku. Co roku na Schattenbergschanze organizowany jest inauguracyjny konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Kolejne mistrzostwa świata w 2023 roku zaplanowano w słoweńskiej Planicy.

